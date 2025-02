ATP Rio de Janeiro, rimonte vincenti per Jarry e Monteiro, Tabilo in crisi nera

Si è conclusa la prima giornata dell’ATP 500 di Rio de Janeiro sulla terra battuta brasiliana. Tanti i match estremamente combattuti che sono andati ben oltre le due ore e giunti al set decisivo, un classico per la ronda sudamericana. Una di queste battaglie ha visto protagonista il padrone di casa Thiago Monteiro: bellissima la sua rimonta sull’argentino Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3), rimediando così a una falsa partenza.

Il brasiliano troverà il cinese di Taipei Chun Hsin Tseng che ha sconfitto un Alejandro Tabilo sempre più in crisi con il punteggio di 6-2 7-5 in poco più di un’ora e mezza. Il cileno ha vinto il suo ultimo match a Bercy lo scorso anno contro Nuno Borges ed è alla sesta sconfitta consecutiva di cui cinque in questa stagione. Per Tseng, ex numero 1 juniores, un bel passo verso il ritorno in top 100.

Bella rimonta per Nicolas Jarry che riesce a ribaltare Juan Manuel Cerundolo: finisce 4-6 6-3 6-4 in favore del numero 47 del mondo. Fondamentale il contro-break immediato a inizio secondo set che ha fatto girare il match dalla sua parte: troverà Francisco Comesana. L’argentino ha vinto un match incredibile contro il brasiliano Gustavo Heide per 7-6(2) 6-7(7) 6-3 in tre ore e venti minuti. Comesana che ha avuto un match point al servizio nel tiebreak del secondo set, non ha chiuso, ma ha poi resettato ed è uscito con tutta la sua energia nel terzo set.

La vittoria più netta è stata quella di Alexander Shevchenko che ha superato la wild card brasiliana Felipe Meligeni Alves per 6-4 6-2, amministrando bene il match e regalandosi probabilmente il match con Alexander Zverev al secondo turno. Vince anche Jaume Munar che piega Thiago Seyboth Wild per 6-4 3-6 6-0 in due ore: troverà Barrios Vera o Faria.

RISULTATI ATP RIO DE JANEIRO