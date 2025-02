ATP Dubai 2025, Stefanos Tsitsipas sfiderà Felix Auger-Aliassime per il titolo

Arriva al penultimo atto il torneo ATP 500 di Dubai che decreta i due finalisti. Saranno il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del mondo, e il greco Stefanos Tsitsipas, titolare della testa di serie numero 4, a giocarsi il titolo nella sfida di domani.

Il tennista canadese supera 5-7 6-4 6-3 il qualificato francese Quentin Halys in un match di oltre due ore e conquista così la sua terza finale stagionale dopo quelle di Adelaide e Montpellier. Risulta più agevole il compito del giocatore ellenico che batte in due set, 6-4 6-4 lo score dell’incontro, l’olandese Tallon Griekspoor.

Un primo set che si sviluppa sui binari del sostanziale equilibrio si risolve al dodicesimo gioco quando Halys annulla al rivale le palle per andare al tie-break e chiude i conti al quarto set point. Nel secondo parziale arriva puntuale la reazione del canadese che nel quinto gioco toglie il servizio all’avversario alla seconda opportunità, difende i suoi turni di battuta e nel decimo game chiude i conti al secondo set point dopo aver annullato all’avversario due possibilità del 5-5. Sulle ali dell’entusiasmo il numero 21 del ranking inizia il set decisivo a spron battuto, ottiene il break a zero nel secondo game, si procura due palle break per il 4-1 nel quinto gioco e si salva da 15-40 nel sesto game. Auger-Aliassime è ormai in prossimità del traguardo e aumenta ulteriormente la pressione per procurarsi due match point e conquistare così la terza finale di questo inizio di stagione chiudendo i conti grazie al passante di rovescio vincente.

Si vivacizza nel finale l’esito del primo set della seconda semifinale. Nel settimo game Griekspoor resiste all’assalto dell’avversario annullando due palle break e da quel momento il giocatore ellenico prende il comando delle operazioni, inanella un parziale di 12 punti a 5 e chiude la prima partita ottenendo il break nel nono gioco per poi imprimere il sigillo sul set tenendo il servizio nel decimo. Nel secondo parziale il greco toglie il servizio all’avversario nel terzo game sfruttando l’errore del suo rivale, in difficoltà per un problema fisico, sulla volee, Il giocatore olandese prova, con tutte le sue forze, a tenere il passo e a rientrare, deve però fare i conti con un rivale che non cala mai la soglia attenzionale e nel momento del bisogno alza ulteriormente il suo rendimento trovando sempre la soluzione vincente. Nel decimo gioco il giocatore greco è implacabile, tiene il servizio a zero e chiude al primo match point.