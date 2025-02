Quando torna Matteo Berrettini? Il calendario dei prossimi tornei: pochi punti da difendere

Matteo Berrettini si appresta a disputare da testa di serie il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, che prevede un tabellone a 96 giocatori con 32 giocatori protetti dal seeding: l’azzurro, virtualmente risalito al numero 29 del ranking, sarà esentato dal primo turno ed entrerà in gioco direttamente ai trentaduesimi.

Il tennista romano l’anno scorso non prese parte al BNP Paribas Open, preferendo un graduale rientro dall’infortunio, con la possibilità di mettere più partite nelle gambe, e per questo motivo partecipò al Challenger di Phoenix, dove raggiunse la finale e guadagnò 90 punti.

Nelle settimane successive Berrettini decise di rientrare poi sul circuito maggiore al Masters 1000 di Miami, ma l’eliminazione subita al primo turno gli portò in dote soltanto 10 punti per la partecipazione. Nel mese di marzo, dunque, l’azzurro dovrà difendere 100 punti a fronte dei 2000 potenziali in palio.

PROSSIMI TORNEI MATTEO BERRETTINI

05-16 marzo BNP Paribas Open (ATP Masters 1000 Indian Wells) (Difende i 90 punti del Challenger di Phoenix)

19-30 marzo Miami Open (ATP Masters 1000 Miami) (Difende i 10 punti dello scorso anno)