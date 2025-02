Ambesi: “Sinner lavorerà su un fondamentale. Berrettini ha un chiaro obiettivo di classifica”

Entra nel vivo il lungo conto alla rovescia in vista del rientro in campo del numero uno del ranking Jannik Sinner, atteso al Foro Italico di Roma verso metà maggio dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol. Italia che nel frattempo può sorridere per il ritorno tra i migliori 30 al mondo di Matteo Berrettini, dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Al di là di tutto il lavoro che verrà fatto sulla preparazione atletica, che avverrà sicuramente in maniera certosina, lui ha del tempo per aggiungere ancora qualcosa magari al servizio, un colpo molto allenabile in questo periodo. Potrà ricaricare le pile ed eliminare ogni tipo di tossina. Quando potrà ricominciare ad allenarsi con dei veri sparring partner credo che possa presentarsi al meglio della condizione mentale e avrà questo mese per preparare i tornei che arriveranno. Alla fine dispiace, ma non è escluso che effettivamente gli venga dato un vantaggio. Due mesi per lavorare magari sul servizio e aggiungere ancora qualcosa in più oltre a quello che man mano è stato sommato negli ultimi due anni, ma quando ti capitano?“, il commento di Ambesi.

Sul rientro in gara al Foro Italico: “Il vantaggio è che ci arriva sostanzialmente allenandosi sulla terra battuta, quindi evitando tutto quel periodo di partite sul cemento con traumi, microtraumi e tutto quello che ne possa conseguire. Anche questo secondo me sarà un punto di forza. Poi magari a Roma becchi subito il Cerundolo di turno ed è una partita dura, ma se per sbaglio la vinci poi viene fuori un percorso che può essere anche in discesa. Da qui a due mesi e mezzo tanto cambierà, ma oggi c’è un livellamento clamoroso e nessuno sta mostrando cose particolari“.

Sulla sconfitta in tre set di Matteo Arnaldi contro Zverev al primo turno del torneo di Acapulco: “Mi ha ricordato molto la sconfitta che ha avuto a Parigi contro Tsitsipas. Nel primo set ha messo veramente alle corde Zverev e poteva chiuderlo anche prima del tie-break, che domina. Poi non so se sia un discorso di prestanza fisica o dell’avversario che gli prende le misure, però secondo e terzo set non hai mai avuto la sensazione che fosse in partita ed infatti non c’è stato. Questa impressione di Arnaldi che nel primo set mette in scacco il grande nome, anche con una certa superiorità, e poi strada facendo non riesce a mantenere questo livello io ce l’ho già da un po’ di tempo“.

Sulle prospettive di Matteo Berrettini nel ranking in vista del prossimo Slam: “È vero che ha vinto l’anno scorso ha vinto quel 250 a Marrakech prima del Roland Garros, però i 1000 sulla terra sostanzialmente sono terreno fertile per mettere da parte punti. Berrettini può comodamente arrivare nei 16 prima di Parigi e quello diventa l’obiettivo. Nei cinque Masters 1000 prima del Roland Garros può provare a raccogliere 1000 punti, con il suo livello attuale“.