ATP Dubai 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori non sfruttano un match point e sono eliminati nei quarti in doppio

Si ferma nei quarti di finale del tabellone di doppio dei Dubai Duty Free Tennis Championships 2025, torneo di categoria ATP 500, la corsa di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quarta testa di serie, i quali cedono alla coppia, proveniente dalle qualificazioni, composta dal neerlandese Robin Haase e dal tedesco Hendrik Jebens, che si impone al tiebreak per 6-4 3-6 [12-10] in un’ora e diciotto minuti di gioco sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti. Nel penultimo atto la sfida sarà con la coppia vincitrice del confronto tra i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski ed il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten, forti del numero 2 del seeding.

Nel primo set i servizi sono dominanti nei primi otto game, nei quali sono altrettanti i quindici vinti in risposta, con una serie di 17 punti consecutivi andati alla coppia in battuta tra secondo e sesto game. Nel nono gioco, però, i tennisti italiani accusano un passaggio a vuoto, e dal 40-0 si fanno trascinare al punto decisivo, che viene vinto da Haase e Jebens, i quali a seguire vanno a servire per il set e tengono a zero la battuta, vincendo così tutti gli ultimi otto punti giocati, che consegnano loro la frazione sul 6-4 dopo 32 minuti.

Nella seconda partita per larghi tratti il canovaccio è il medesimo: nei primi cinque giochi soltanto due punti vengono conquistati in risposta, e la striscia di quindici consecutivi vinti al servizio arriva a 14. Questa volta, però, ad accusare un passaggio a vuoto sono Haase e Jebens, che nel sesto game si fanno rimontare dal 30-15, cedendo la battuta. Gli azzurri scappano sul 4-2, poi i servizi tornano a dominare e non ci sono altri punti vinti in risposta fino alla fine del set, che arriva rapidamente sul 6-3 in 28′.

Il match tiebreak vede subito Haase e Jebens conquistare un minibreak, che dall’1-1 li proietta sul 4-1. Gli azzurri girano sotto 2-4, ma poi un altro minibreak permette al neerlandese ed al tedesco di scappare sul 7-2. La coppia italiana dapprima concede agli avversari un terzo punto col servizio a disposizione, poi dal 3-8 riesce ad inanellare cinque punti, fino a ritrovare la parità sull’8-8. Bolelli e Vavassori annullano un match point sull’8-9, poi dopo il cambio di campo sono loro a mancare il colpo del knock out. Scampato il pericolo, Haase e Jebens dal 10-10 conquistano gli ultimi due punti giocati e centrano la qualificazione alle semifinali vincendo per 12-10 in 18 minuti.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, in un match giocato sostanzialmente su pochi punti, nel quale entrambe le coppie sfruttano l’unica palla break avuta a disposizione. Percentuali alte per quel che riguarda il servizio, con gli azzurri che fanno leggermente meglio sia con la prima in campo (80%-75%) che con la seconda (78%-76%), vincendo nel complesso anche più punti, 60 contro 53, ma ciò non basta a portare a casa l’incontro.