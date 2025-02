ATP Acapulco, Holger Rune e Frances Tiafoe approdano agli ottavi di finale. Pacheco Mendez sorprende

Calato il sipario sulla giornata di incontri nell’ATP500 di Acapulco. Sul cemento messicano, non sono arrivate buone notizie per il tennis italiano. Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi sono stati eliminati rispettivamente dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e dal tedesco Alexander Zverev e in entrambi gli incontri ci si può rammaricare per questo esito.

Bellucci (n.70 del ranking) ha mancato ben quattro palle match nel tie-break del secondo set, dopo aver dominato il primo. Davidovich Fokina (n.48 del mondo) l’ha spuntata col punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-2 e giocherà negli ottavi di finale contro l’americano Frances Tiafoe (n.7 del seeding), che ha piegato sullo score di 6-4 6-2 uno stanco Alexandre Mueller (n.41 del mondo), reduce dalla finale persa a Rio de Janeiro contro l’argentino Sebastian Baez.

Peccato anche per Arnaldi che ha espresso un grande tennis nel primo set, ma poi ha pagato come spesso gli accade le sue giocate con poco margine dal lato del dritto. Con l’arma della solidità il n.2 del mondo è riuscito a vincere con lo score di 6-7 (2) 6-3 6-4 in quasi tre ore di gioco. Zverev, dunque, affronterà l’americano Learner Tien (n.83 ATP), a segno nel primo round contro il britannico Cameron Norrie (n.74 del mondo), dopo essere passato con profitto dalle qualificazioni.

Missione compiuta per Holger Rune. Il n.13 del mondo ha sconfitto per 7-6 (4) 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.50 del mondo) in un match durato quasi due ore di gioco. Il danese negli ottavi se la vedrà contro l’americano Brandon Nakashima (n.42 del mondo), a segno per 7-6 (6) 7-5 contro il francese Benjamin Bonzi (n.62 del mondo) in 2 ore e 17 minuti di gioco. Si prospetta un incrocio interessante.

Vittoria anche per Denis Shapovalov (n.32 ATP) con il giovane statunitense, proveniente dalle qualificazioni, Nishesh Basavareddy (n.106 del mondo) con lo score di 7-5 6-2. Il mancino nordamericano giocherà nel prossimo turno contro l’altro statunitense Alex Michelsen (n.34 ATP), a segno per 2-6 7-6 (5) 7-6 (5) contro il cinese Yunchaokete Bu (n.68 del mondo).

L’altra notizia di quest’oggi è la vittoria (prima a livello ATP) del 19enne messicano Rodrigo Pacheco Mendez (n.356 del mondo), che dopo 3 ore e 4 minuti di gioco ha battuto l’australiano Aleksandar Vukic (n.66 del mondo) per 7-5 4-6 7-6 (4). Una vittoria del tutto inaspettata per il padrone di casa (wild card), che giocherà nel secondo round contro il norvegese Casper Ruud (n.2 del seeding).