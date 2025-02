Atletica, Larissa Iapichino torna in gara a Padova: nuova rincorsa da testare verso gli Europei Indoor

Larissa Iapichino ha scelto Padova per il suo ritorno ufficiale alle competizioni, quasi cinque mesi dopo il trionfo di Bruxelles nelle Finali di Diamond League. L’azzurra farà il suo debutto stagionale domenica 9 febbraio sulla pedana dell’impianto indoor veneto, rinunciando dunque al meeting di Dusseldorf (inizialmente annunciato come primo test agonistico dell’anno) previsto nella medesima giornata.

La vice-campionessa europea in carica di salto in lungo avrà la possibilità di provare finalmente anche in gara la nuova rincorsa da 17 passi senza preavvio, partendo da ferma con il piede sinistro, rispetto ai 15 passi con preavvio della scorsa stagione. Iapichino salterà a partire dalle ore 17.00 nell’ambito di una gara a inviti inserita nel programma dei meeting previsti questo weekend al Palaindoor di Padova.

La figlia di Fiona May è reduce da un 2024 sicuramente positivo, che l’ha vista vincere la Diamond League (6,80 nella finale di Bruxelles) e salire sul podio agli Europei di Roma (con 6,94) oltre a sfiorare la medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi (quarta a soli nove centimetri dal bronzo), ma il prossimo obiettivo potrebbe essere quello di superare la fatidica barriera dei 7 metri.

La 22enne toscana ha confermato nel frattempo la partecipazione agli Assoluti indoor di Ancona del 22-23 febbraio, nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Europei al coperto di Apeldoorn (6-9 marzo), manifestazione in cui due anni fa raggiunse una splendida medaglia d’argento a Istanbul con il suo primato personale di 6,97 metri.