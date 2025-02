In questa esclusiva intervista, Alice Liverani incontra Alberta Santuccio, campionessa di scherma e membro della nazionale di Spada , con un palmarès che vanta ben 8 medaglie tra campionati europei, mondiali e giochi olimpici . Alberta ha scritto la storia della scherma a Parigi, dove ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre contro la Francia . Durante la conversazione, Alberta condivide il suo percorso sportivo e risponde a domande intime, come: Qual è la medaglia più significativa? e Cosa è più emozionante, vincere una medaglia o sposarsi? Parla anche di cosa le è mancato nella sua giovinezza e svela il ruolo fondamentale di Domenico Patti, il suo allenatore, nel suo successo. A supporto di Alice Liverani, Alessandro Gennari contribuisce alla discussione, rendendo l’intervista ancora più interessante. Un incontro imperdibile che non solo celebra i successi sportivi di Alberta Santuccio, ma offre anche uno sguardo intimo sulla sua vita, dal recente matrimonio con Francesco Aragona alla sua crescita come atleta . Scopri tutti i dettagli di una delle più grandi schermitrici italiane!