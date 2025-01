Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 14 azzurri a Lievin, Viezzi sale tra gli U23

Il Commissario Tecnico Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista dei convocati italiani per i Campionati Mondiali di ciclocross 2025, in programma a Lievin (in Francia) da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. In palio complessivamente sette titoli: 6 individuali (tra juniores, Under 23 ed Elite) ed 1 a squadre (staffetta mista).

La delegazione azzurra sarà composta da 14 atleti: Gioele Bertolini (Elite), Stefano Viezzi e Samuele Scappini (U23), Patrik Pezzo Rosola, Filippo Grigolini, Ettore Fabbro e Mattia Agostinacchio (Juniores) in campo maschile; Sara Casasola, Carlotta Borello ed Eva Lechner (Elite), Lucia Bramati e Beatrice Fontana (U23), Elisa Ferri e Giorgia Pellizzotti (Juniores) al femminile.

“Prima di tutto ci tengo a sottolineare la convocazione di Eva Lechner come premio alla carriera per tutto quello che ha dato al ciclismo italiano. Sarà la sua ultima maglia azzurra e credo che si meriti l’applauso di tutto il movimento. Arriviamo da una stagione ricca di soddisfazioni. Purtroppo domenica scorsa non siamo riusciti a confermare il successo in Coppa del Mondo, ma il secondo posto nella classifica finale di Agostinacchio è sempre un grande risultato“, dichiara Pontoni.

“È nostra intenzione continuare su questi livelli e confermare le ottime cose fatte. Siamo molto competitivi nelle categorie juniores e Under 23 e penso che possiamo fare bene anche nelle altre. Si inizia con la staffetta, dove arriviamo come campioni europei in carica e alla quale teniamo molto, perché espressione di un movimento ed anche del lavoro di tutto il team. Il percorso non è proibitivo ma le condizioni meteo, come sempre in questa specialità, saranno fondamentali“, aggiunge il CT azzurro al sito federale.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLOCROSS 2025

Uomini Juniores

Agostinacchio Mattia – Fas Airport Services Guerciotti

Fabbro Ettore – Asd Dp66

Grigolini Filippo – Team Cingolani

Pezzo Rosola Patrik – Zanolini-Q36.5 Südtirol

Donne Juniores

Ferri Elisa – Fas Airport Services Guerciotti

Pellizotti Giorgia – Soc. Sport.Sanfiorese

Uomini Under 23

Scappini Samuele – Team Cingolani

Viezzi Stefano – Alpecin Deceuninck Development Team

Donne Under 23

Bramati Lucia – Fas Airport Services Guerciotti

Fontana Beatrice – Sportivi Del Ponte

Donne Elite

Borello Carlotta – Team Cingolani

Casasola Sara – Crelan-Corendon

Lechner Eva – Ale Cycling Team

Uomini Elite

Bertolini Gioele – Centro Sportivo Esercito