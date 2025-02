12h Bathurst: BMW, Mercedes, Porsche e Ferrari in lotta ad armi pari a 3h dalla fine

BMW, Mercedes, Porsche e Ferrari si contendono la vittoria nella 12h di Bathurst, prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge a tre ore dalla conclusione. BMW mantiene il comando con la M4 GT3 n. 32, Mercedes insegue con Porsche e Ferrari dopo nove intense ore d’azione nel celebre circuito australiano. Resta in lotta anche Valentino Rossi, in pista con una strategia differente dopo aver subito una penalità.

Le ultime ore hanno visto l’uscita di scena anzitempo dell’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 183 Jamec Racing / Team MPC di Ricardo Feller e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 188 Team GMR di Maxime Martin. Entrambe le auto sono uscite di scena alla ‘The Chase’, la penultima sequenza di curve del leggendario tracciato non permanente che sorge in Australia.

L’impatto contro le barriere dell’AMG GT3 n. 188 è avvenuto in corrispondenza di una penalità per la BMW M4 GT3 n. 46 WRT, sanzionata dai commissari per il mancato rispetto delle bandiere gialle. Charles Weerts, dopo aver ereditato il volante da Valentino Rossi, ha effettuato la penalità prima della 7ma bandiera gialla, abile a perdere meno tempo possibile dai rivali.

La seguente SC ha permesso a WRT di cambiare strategia con l’auto n. 46, costretta a risalire dal fondo del gruppo con il tre volte campione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

In vetta, invece, la BMW n. 32 WRT di Augusto Farfus ha tentato di continuare a controllare la scena con un minimo scarto nei confronti di Jayden Ojeda (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing n. 77) e della rientrante Ferrari 296 GT3 n. 26 Arise Racing GT di Chaz Mostert.

Le tre unità descritte, attualmente in azione con Kelvin van der Linde (n. 32), Maxi Goetz (n. 77) e Will Brown (n. 26) restano in lotta per il podio insieme alla Porsche n. 911 Arise Racing GT di Alessio Picariello. Quest’ultimo ha superato la Ferrari dopo un nuovo passaggio ai box avvenuto circa trenta minuti fa.

Nella lotta per la vittoria assoluta sul Mt. Panorama rientrano anche 75 Express Racing Mercedes n. 75 e WRT BMW n. 46, in azione con una strategia differente. Le due compagini sono in azione con una strategia più attenta alla gestione del carburante, una scelta che potrebbe pagare nella prossima fase dell’evento.