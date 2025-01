Zverev il pericolo principale per il n.1 di Sinner: a che distacco può portarsi agli Australian Open

Si è allineato alle semifinali il tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis: la difesa del titolo di Jannik Sinner continuerà contro lo statunitense Ben Shelton, mentre hanno già eguagliato il risultato dello scorso anno il tedesco Alexander Zverev ed il serbo Novak Djokovic.

La vittoria del balcanico ai quarti contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ha dato la certezza aritmetica al tennista teutonico di restare il più immediato inseguitore dell’azzurro al termine del torneo, difendendo il numero 2 nel ranking ATP.

Jannik Sinner, infatto, era già certo di restare numero 1 del ranking ATP al termine del torneo: con altri 1200 punti in palio, oltre agli 800 già assegnati, l’azzurro a Melbourne ne sta mantenendo 2995 di margine sul tedesco Alexander Zverev, mentre sono 3620 quelli di vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il tennista italiano, infatti, essendo detentore del titolo, lunedì prossimo scarterà i 2000 punti conquistati lo scorso anno e si trova in questo momento a quota 10630 in classifica, mentre il teutonico, uscito in semifinale a Melbourne nel 2024, ne perderà 800 ed ora si ritrova a quota 7635.

Nella peggiore delle ipotesi, con Zverev campione e Sinner eliminato in semifinale, il tedesco si porterebbe a -1795 punti dall’italiano, mentre nella migliore delle circostanze, con l’azzurro ancora campione ed il teutonico nuovamente fuori in semifinale, la distanza salirebbe a 4195 punti.

RANKING LIVE AL 23 GENNAIO

1 Jannik Sinner 10630 (11130 finale, 11830 vittoria)

2 Alexander Zverev 7635 (8135 finale, 8835 vittoria)

3 Carlos Alcaraz 7010

4 Taylor Fritz 5050

5 Casper Ruud 4160

6 Novak Djokovic 3900 (4400 finale, 5100 vittoria)

7 Daniil Medvedev 3780

8 Alex De Minaur 3735

9 Tommy Paul 3495

10 Andrey Rublev 3130