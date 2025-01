Djokovic-Zverev, Australian Open 2025: orario semifinale, dove vederla in tv e streaming

La prima semifinale del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis andrà in scena domani, venerdì 24 gennaio, e vedrà opposti, nella sfida valida per la parte bassa del tabellone, il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Alexander Zverev.

Il programma della Rod Laver Arena si aprirà con la finale di doppio misto, che si disputerà alle ore 2.00 italiane, mentre il secondo match previsto sarà la sfida tra il balcanico ed il teutonico, che andrà in scena, in ogni caso, non prima delle ore 4.30 italiane.

La prima semifinale di singolare maschile, nella terzultima giornata degli Australian Open 2025, verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 24 gennaio – Rod Laver Arena

Dalle ore 2.00 italiane – Finale doppio misto

Kimberly Birrell / John-Patrick Smith (Australia, WC) – Olivia Gadecki / John Peers (Australia, WC)

Non prima delle ore 4.30 italiane – Semifinale singolare maschile

Novak Djokovic (Serbia, 7) – Alexander Zverev (Germania, 2) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.