Zrinka Ljutic non qualificata nello slalom di Flachau. Federica Brignone resta davanti in classifica

Zrinka Ljutic era la grande favorita per la vittoria nello slalom in notturna di Flachau, valido per la Coppa del Mondo, ma ha commesso un grave errore nel secondo intermedio della prima manche e non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche di questa grande Classica tra i pali stretti. La croata ha infatti concluso al 34mo posto con un ritardo di 3.70 dall’austriaca Katharina Liensberger, mancando l’accesso alla top-30 che le avrebbe consentito di proseguire la propria avventura sul pendio austriaco.

Si tratta di una notizia di grande rilievo perché la quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 26 gennaio) si trova al comando della classifica di specialità ed è reduce dalle schiaccianti vittorie negli slalom di Semmering (29 dicembre) e Kranjska Gora (5 gennaio). C’erano grandi aspettative su Zrinka Ljutic, che sperava di tenere questo straordinario ruolino di marcia per ambire in maniera convinta alla conquista della Sfera di Cristallo generale, ma questa uscita cambia tutti gli scenari.

Di sicuro la croata resterà ferma a 456 punti e dunque alle spalle di Federica Brignone, che non gareggia in Austria e che al momento primeggia con 479 punti. La fuoriclasse valdostana potrebbe essere però scavalcata dalla svedese Sara Hector (447 punti prima di questa gara) e dalla svizzera Camille Rast (443). Al termine della prima manche la scandinava è terza con un ritardo di 0.94 dalla vetta e di 19 centesimi dal secondo posto occupata da Wendy Holdener, mentre l’elvetica è ottava a 1.50 dalla padrona di casa.

Hector dovrebbe chiudere almeno al settimo posto per scavalcare Brignone in graduatoria, mentre Rast avrebbe bisogno della quarta posizione per operare il sorpasso. Ricordiamo la distribuzione dei punti: 100 per la vincitrice, 80 per la seconda, 60 per la terza, 50 per la quarta, 45 per la quinta, 40 per la sesta, 36 per la settima, 32 per l’ottava, 29 per la nona, 26 per la decima, 24 per l’undicesima, 22 per la dodicesima, venti per la tredicesima, 18 per la quattordicesima, 16 per la quindicesima e poi a scalare di punto in punto fino alla trentesima.

Brignone osserva da casa, ma poi avrà a disposizione cinque gare consecutive per rispondere: discesa libera e superG a Cortina d’Ampezzo (18-19 gennaio), il gigante di Kronplatz (21 gennaio), discesa e superG a Garmisch (25-26 gennaio). A quel punto torneranno in scena le slalomiste con la prova tra i pali stretti di Courchevel (30 gennaio) prima dei Mondiali di Saalbach che ci terranno compagnia nella prima metà di febbraio.