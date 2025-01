WTA Singapore, Timofeeva e Birrell stupiscono, ok Mertens e Wang

Seconda giornata del WTA 250 di Singapore e ci sono ancora delle sorprese: ieri a spiccare era stata l’uscita di scena di Emma Raducanu, mentre oggi le principali rivelazioni dei primi turni sono la russa Maria Timofeeva e l’australiana Kimberly Birrell.

Timofeeva ha superato con il punteggio di 6-3 7-6(1) la cinese Wang Xiyu in un’ora e tre quarti di partita. La russa è precipitata al n.254 del ranking avendo perso tantissimi punti dopo la cavalcata che la portò dalle qualificazioni agli ottavi degli Australian Open lo scorso anno. Questa settimana è entrata in tabellone da lucky loser e prova a ritrovare fiducia: affronterà Ann Li al prossimo turno.

Bello il successo di Birrell per 6-3 6-2 sulla rampante russa Polina Kudermetova, finalista nel torneo di Brisbane a inizio stagione. Troverà la statunitense Hailey Baptiste che ha vinto un bel match in rimonta contro Renata Zarazua per 2-6 6-0 6-3 in quasi un’ora e tre quarti.

Pochissimi problemi avuti invece dalla testa di serie numero 2 Elise Mertens che si è sbarazzata in meno di un’ora di Taylor Townsend con un secco 6-1 6-0: adesso per lei ci sarà la sfida a Tatjana Maria che in rimonta ha battuto l’ucraina Starodubtseva per 2-6 6-1 6-2.

Ha vinto anche la numero 4 del seeding Wang Xinyu un match particolarmente duro contro la canadese Rebecca Marino: termina 6-4 5-7 7-5 in suo favore. Da segnalare anche il successo di Olivia Gadecki sulla giapponese Uchijima con lo score di 6-1 6-7(1) 6-2.