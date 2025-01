WTA Adelaide: Kasatkina avanza bene, Badosa col brivido. Prima vittoria per Emerson Jones

Il carrozzone della WTA si avvicina all’Australian Open. Prende il via il torneo di Adelaide, ultima tappa prima dello Slam di gennaio, che prevede i bye per le prime due teste di serie, le americane Jessica Pegula ed Emma Navarro, ma ci sono state lo stesso giocatrici di valore a sfidarsi in questa prima giornata.

Come Daria Kasatkina, che ha debuttato e vinto contro la wild card australiana Olivia Gadecki vincendo con un netto 6-2 6-3, nonostante abbia dovuto salvare cinque palle break; per lei ora un’altra padrona di casa, la giovanissima Emerson Jones, sedici anni e due finali Slam Juniores nel 2024, che ha avuto la meglio sulla cinese Wang (primo successo tra le grandi) e che si propone come nuova stellina per il tennis oceanico, alla ricerca dell’erede di Ashleigh Barty.

Molto più difficile il successo di Paula Badosa, che ha dovuto faticare fino al finale di terzo set per avere ragione di Peyton Stearns, con l’americana capitolata solo dopo due ore e tre quarti di partita. La spagnola vuole tornare ai piani più alti del circuito dopo anni difficili e il cemento è una delle sue situazioni preferite, per lei una tra Marta Kostyuk ed Ashlyn Krueger.

Nella parte alta passano anche Marketa Vondrousova, che trova la freddezza giusta per battere la russa Anastasia Pavlyuchenkova, e Yulia Puntintseva, che infligge una sonora lezione a Donna Vekic. In basso invece sopravvive Ekaterina Alexandrova, in una partita per nulla banale con Leylah Annie Fernandez risolta solo al terzo set.

WTA ADELAIDE, RISULTATI 6 GENNAIO

Y. Putintseva b. D. Vekic 6-2 6-3

E. Jones b. Xin. Wang 6-4 6-0

E. Alexandrova b. L. Fernandez 6-4 3-6 6-2

D. Kasatkina b. O. Gadecki 6-2 6-3

M. Vondrousova b. A. Pavlyuchenkova 6-4 6-7 6-2

P. Badosa b. P. Stearns 6-7 6-3 7-5