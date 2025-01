WTA Adelaide 2025: Keys-Pegula, finale tutta USA prima degli Australian Open

Sarà una finale tutta a stelle e strisce, quella che caratterizzerà il WTA 500 di Adelaide. Madison Keys e Jessica Pegula vanno a caccia di obiettivi importanti per questo inizio di stagione, che le può vedere compiere differenti traiettorie tanto per classifica mondiale quanto per prestigio dei tornei vinti. Ma andiamo con ordine.

Nella prima semifinale, la lotta di Keys con la russa Liudmila Samsonova è di quelle importanti. Nel primo set arriva subito il break di Samsonova a 15, con le due che a parte quel momento tendono a tenere molto facilmente il servizio. Questo fino al fatal momento del 5-3, in cui la russa spreca quattro set point e, alla terza palla del controbreak, rimette in carreggiata l’avversaria. Keys spreca, però, e all’ottava chance Samsonova chiude il parziale per 7-5. Il secondo è abbastanza lineare, se si eccettua una palla break per l’americana sul 2-2, fino al 5-5, quando ai vantaggi Keys sfrutta la sua opportunità e poi chiude con uno speculare 7-5. A quel punto inizia ad andare più forte la giocatrice dell’Illinois, che si procura due break di vantaggio nel terzo set. Samsonova, lamentando un problema a un piede, e probabilmente sapendo cosa c’è in arrivo a breve, si ritira dopo due ore di match.

Nella seconda semifinale, invece, Pegula viene a capo in un’ora e mezza della mai facile Yulia Putintseva. La kazaka subisce subito il break a 15, ma aspetta metà set per recuperare nell’unico game che si protrae fino ai vantaggi. Si arriva senza particolari patemi al tie-break, che vede l’americana di rincorsa fino al 2-4, quando infila cinque punti in fila e chiude 7-4. Più interessante, per certi versi, l’andamento del secondo parziale: primo game duro tenuto da Pegula, che poi spreca due palle break nel quarto, tiene con qualche patema nel quinto e, nel sesto, scappa via strappando la battuta a 30 a Putintseva. E, a quel punto, con più calma va a gestire la situazione.

Keys potrebbe arrivare a vincere il settimo WTA 500 della carriera (equiparando i Premier di un’epoca passata); per Pegula sarebbe il secondo. L’una ha la chance di risalire al numero 14 del mondo, l’altra di mettere ancora più margine tra sé e Rybakina per il sesto posto. La giocatrice dell’Illinois può conquistare il nono titolo in carriera, va a caccia del settimo quella di Buffalo.