Matteo Berrettini, prima parte di stagione senza punti da difendere: una chance per risalire nel ranking ATP

Matteo Berrettini ha soltanto sfiorato l’ingresso tra le 32 teste di serie degli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro, che nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì scorso era al numero 35 del mondo, per sole tre posizioni ed una manciata di punti non sarà protetto dal seeding a Melbourne.

Il tennista italiano, però, potrà ben presto risalire la china, dato che nei primi mesi del 2024 era stato lontano dai campi causa infortunio: fino a metà marzo 2025 Berrettini, infatti, non avrà punti da difendere nel ranking e potrà guadagnare posizioni.

Tutto ciò che raccoglierà dagli Australian Open fino a fine febbraio, infatti, sarà un guadagno netto per l’azzurro, il quale soltanto in concomitanza con i Masters 1000 statunitensi di marzo inizierà a difendere punti in classifica, anche se lo scorso anno saltò Indian Wells per giocare il Challenger di Phoenix.

Berrettini, dunque, al momento 36° nel ranking virtuale con 1380 punti, soltanto il 17 marzo, dopo il torneo di Indian Wells scarterà i 90 punti della finale del Challenger di Phoenix 2024, mentre due settimane dopo, lunedì 31 marzo, perderà i 10 punti dell’eliminazione al primo turno a Miami della scorsa stagione.