WTA Adelaide 2025, Jabeur torna a incantare, rinasce Sakkari. Kalinskaya costretta al ritiro per un malore

Il giorno delle rinascite ad Adelaide. Il torneo femminile nella città australiana ha chiuso la tornata del primo turno e ci offre due ‘resurrezioni’ forse inaspettate, forse attese. La più importante è quella di Ons Jabeur, che da wild card fa capitolare la testa di serie numero 4 Danielle Collins.

Una partita combattutissima nel primo set, in cui le due se le danno di santa ragione, una seconda frazione invece dominata dalla tunisina, tornata in campo tirata a lucido in questo 2025 e confermando così le buonissime sensazioni della scorsa settimana a Brisbane anche contro una avversaria di livello. Adesso sarà Yulia Putintseva la sua prossima avversaria.

L’altra vittoria di chi cerca di tornare a livelli più consoni al suo tennis è quella di Maria Sakkari. La tennista greca è stata ripescata dopo i vari forfait e ha la meglio di Linda Noskova con un doppio 6-3, aiutata anche dai ben nove doppi falli della sua avversaria. Ora un bel test con Jessica Pegula, numero 1 del seeding.

Altra lucky loser ad avanzare è Ashlyn Kruger, che supera in rimonta Marta Kostyuk e si guadagna la sfida con Paula Badosa. Diana Shnaider risolve il quesito Katarina Siniakova al terzo set con un bagel per parte, mentre Julia Ostapenko, Liudmila Samsonova e Madison Keys esultano con Magdalena Frech, Marie Bouzkova e Beatriz Haddad Maia: questo per sottolineare il livello medio del torneo.

Infine, da sottolineare il malore accorso ad Anna Kalinskaya, sotto di un set contro Belinda Bencic: solo un grosso spavento per lei e per il pubblico, ma non ha potuto fare altro che ritirarsi.

WTA ADELAIDE 2025, RISULTATI 7 GENNAIO

M. Keys b. B. Haddad Maia 6-2 6-1

M. Sakkari b. L. Noskova 6-3 6-3

L. Samsonova b. M. Bouzkova 1-6 6-4 6-1

J. Ostapenko b. M. Frech 4-6 6-1 6-1

D. Shnaider b. K. Siniakova 6-3 0-6 6-0

A. Krueger b. M. Kostyik 4-6 6-2 6-2

B. Bencic b. A. Kalinskaya 6-1 1-0 RIT.

O. Jabeur b. D. Collins 7-6 6-2