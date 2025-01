Wout van Aert vince in Coppa del Mondo: “Sono in linea con il programma. Vivo per queste giornate di sport”

Wout van Aert ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena nel circuito di Dendermonde, piazzando un micidiale allungo a metà gara e facendo la differenza lungo un percorso decisamente impegnativo e molto infangato. Il padrone di casa ha bissato il successo ottenuto ieri nel Superprestige, approfittando anche dell’assenza dell’olandese Mathieu van der Poel, che ha dovuto rinunciare all’appuntamento a causa del perdurare di un dolore alle costole.

Wout van Aert ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Wielerflits: “Penso di essere in linea con il programma che abbiamo stabilito. Avevamo messo in calendario queste prove di ciclocross per vedere a che punto mi sarei trovato e direi che sta andando tutto bene. Sono molto soddisfatto”.

Il fuoriclasse belga ha poi proseguito, proiettandosi anche verso la stagione su strada: “Quello di oggi è stato un buon banco di prova dal punto di vista fisiologico. Ma un percorso come quello di Dendermonde non è per niente assimilabile a una gara di ciclismo su asfalto. Nelle gare precedenti, quelle di Loenhout e di Gullegem, si pedalava di più e serviva più esplosività. Di certo, è un incentivo in più, ma bisogna anche tenere conto del fattore-divertimento“.

L’entusiasmo del portacolori della Visma | Lease a Bike si evince da questa affermazione: “Una giornata come quella di oggi rappresenta il motivo per cui ho voluto diventare un corridore da ciclocross. È incredibile che, in una giornata con queste condizioni, siano venute così tante persone. Per me significa davvero molto vedere quanti sostenitori ho. Voglio ringraziarli tutti“.

Il 30enne ha parlato anche del suo immediato futuro, la prima tappa sarà un training camp insieme ai propri compagni, utile per finalizzare il lavoro in vista dei primi appuntamenti su strada: “Domani mi riposo e poi partirò per la Spagna, per affrontare un periodo di allenamento con la squadra. Dovrebbe essere un buon sistema per poter pedalare in condizioni migliori…“.