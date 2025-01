Puntata infrasettimanale di Volley Night per fare un punto della situazione sui due massimi campionati di volley, che vedono al momento il dominio di Conegliano tra le donne e Perugia tra gli uomini. Entrambe le capolista non hanno subito sconfitte in stagione. Ai microfoni di Simona Bastiani ci sono Paolo Cozzi e l’ex azzurra di beach volley Margherita Bianchin