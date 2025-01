Volley, Monza spreca troppo in Champions League e l’Olympiakos vince: l’ultima giornata sarà decisiva

Monza è stata sconfitta dall’Olympiakos per 3-1 (26-24; 26-24; 22-25; 25-21) ed è incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley maschile. I brianzoli hanno sciupato un vantaggio di 23-20 nel primo parziale e non hanno concretizzato due set-point consecutivi sul 24-22, nella seconda frazione sono stati recuperati addirittura da 15-9, hanno avuto la meglio nel terzo set anche se i greci sono risaliti dal 10-17 al 19-20, i padroni di casa hanno poi fatto la differenza nella parte centrale del quarto parziale e hanno chiuso i conti.

Monza rimane in testa alla classifica del gruppo B con quattro vittorie (dieci punti) davanti all’Olympiakos (tre successi, undici punti) e al Fenerbahce Istanbul (due affermazioni, cinque punti), ma tutto si deciderà nell’ultima giornata in programma tra un paio di settimane: i ragazzi di coach Massimo Eccheli ospiteranno il Giesen e l’Olympiakos farà visita al Fenerbahce, soltanto la prima classificata si qualificherà direttamente ai quarti di finale mentre la seconda disputerà i playoff insieme alle seconde degli altri gironi e alla miglior terza tra i cinque raggruppamenti.

A fare la differenza sono stati il bomber Mitar Tzourits (16 punti, 2 ace, 2 muri, 43% in attacco), lo schiacciatore Rafail Koumentakis (15 punti, 3 muri, 48% in fase offensiva, 44% in ricezione) e il centrale Alen Pajenk (16 punti, 4 ace). Il regista Dragan Travica ha mandato in doppia cifra anche l’altro centrale Nemanja Masulovic (11 punti, 4 muri) e l’altro martello John Gordon Perrin (13 punti). A Monza, ultima in campionato e a serio rischio retrocessione, non sono bastati gli attaccanti Luka Marttila (16 punti) ed Erik Roehrs (16), Gabriele Di Martino (6) e Diego Frascio (11) sono entrati al posto di Arthur Szwarc (7) e Thomas Beretta (2) dopo i primi due set.