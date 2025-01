Volley, Milano strapazza il Roeselare e avanza in Champions League: Barotto show, sfida polacca per i quarti

Milano ha sconfitto il Knack Roeselare con un secco 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) e ha conquistato la quarta vittoria nella Champions League di volley maschile. I meneghini hanno giganteggiato nella tana della formazione belga, prendendo il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e tenendo sempre in controllo la situazione. I ragazzi di coach Fabio Soli hanno così blindato la seconda posizione nel gruppo C con quattro successi (12 punti) e si trovano alle spalle dell’imbattuto Zawiercie (cinque affermazioni, quattordici punti).

Tra due settimane andrà in scena lo scontro diretto tra la compagine lombarda e i polacchi: Milano sarà obbligata a imporsi per 3-0 o 3-1 in trasferta se vorrà operare il sorpasso e chiudere il raggruppamento in prima posizione, meritandosi così la qualificazione diretta ai quarti di finale. In caso di successo al tie-break o di sconfitta l’Allianz disputerà i playoff insieme alle seconde classificate degli altri cinque gironi e alla miglior terza.

Prestazione sopra le righe da parte del giovane bomber Tommaso Barotto, classe 2005 che ha messo a segno 18 punti (3 ace) con il 68% in attacco (turno di riposo per Ferre Reggers) sotto la regia di Paolo Porro. In doppia cifra anche gli schiacciatori Davide Gardini (11 punti con il 67% in fase offensiva) e Yacine Louati (11 punti, 4 muri). Al centro si sono distinti Jordan Schnitzer (6) ed Edoardo Caneschi (6, 2 muri, 2 ce), il libero Damiano Catania ha chiuso con il 54% di ricezione posizione. Tra le fila dei padroni di casa il migliore è stato Seppe Rotty (11).