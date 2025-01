Volley femminile, Scandicci domina il big match con Busto Arsizio: 3-0 e toscane sempre più seconde!

Un dominio assoluto quello della Savino del Bene Scandicci nel match casalingo contro un’arrendevole Eurotek Busto Arsizio, che solo nella fase iniziale dei tre set è riuscita a mettere in qualche modo in difficoltà le rivali prima di cedere nettamente e capitolare con un secco 3-0. Herbots decisiva nella vittoria della squadra toscana, ma tutta la Savino del Bene ha giocato un buon match, al servizio, in attacco e a muro, mandando in tilt la formazione di Barbolini e vendicando così la clamorosa sconfitta subita all’andata.

Formazioni annunciate in campo in avvio del primo set, che scatta sotto il segno di Busto Arsizio, capace di mettere in difficoltà a più riprese le padrone di casa fino al vantaggio di 3 punti, sul 9-6. È Herbots a suonare la carica per Scandicci, che dilaga letteralmente nella parte centrale del parziale. Le toscane cambiano marcia e, con un break di 10-2, si portano sul 16-11 e poi aumentano ulteriormente il vantaggio sul 20-13. La formazione lombarda prova a risalire la china, ma la Savino del Bene respinge l’assalto e si impone 25-18 con l’attacco vincente di Herbots.

Si riparte nel secondo parziale all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre regalano spettacolo in avvio di parziale, ma, sul 7-7, ancora una volta la Savino del Bene pigia sull’acceleratore e manda in difficoltà le avversarie. Scandicci piazza un break micidiale di 12-3 e si ritrova avanti 19-10, con Nwakalor protagonista sia in attacco che a muro e Herbots inarrestabile in attacco. Le toscane non si fermano e vincono 25-14 il secondo parziale.

Ancora una volta si parte sul filo dell’equilibrio, con la Eurotek che mette anche il naso avanti nel terzo set sul 7-8. La Savino del Bene non si scompone e piazza il “solito” break portandosi sul 12-8. L’ultimo sussulto della squadra ospite arriva nella parte centrale del set, quando la squadra di Barbolini si porta sul 16-14. Poi è Antropova a suonare la carica; Busto ci mette qualche errore di troppo e Scandicci spicca il volo vincendo senza troppe difficoltà con il punteggio di 25-17.

Per la squadra di casa Antropova, meno straripante del solito, ha chiuso comunque da top scorer con 14 punti, mentre Herbots ha messo a segno 13 punti, Carol 9 e Nwakalor 8, a conferma dell’utilizzo continuativo dei centrali da parte di Ognjenovic. Per Busto Arsizio solo Piva in doppia cifra con 14 punti, poi 8 per Frosini.