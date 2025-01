Volley femminile, Conegliano tiene a bada Bergamo e prolunga l’imbattibilità. Lubian sugli scudi

Conegliano ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-21) nell’incontro valevole per la 17ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo si sono imposte in trasferta con il massimo scarto, prolungando la propria imbattibilità stagionale e infilando la sedicesima vittoria in campionato.

Le Pantere svettano in testa alla classifica generale con 48 punti all’attivo e nove lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci a parità di incontri disputati. Le orobiche si fermano invece dopo aver vinto le ultime cinque uscite e occupano la quinta posizione in classifica a -5 da Milano, ma con il rischio di subire il sorpasso da parte di Busto Arsizio (attesa più tardi da Scandicci).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno subito la partenza a razzo delle padrone di casa (6-0), ma sono riuscite a rimontare (7-7) ed è nata una lotta punto a punto fino al 18-18, quando le Campionesse d’Europa hanno piazzato un allungo risolutore. Il copione si è replicato nel secondo set: Bergamo è volata sul +5 (8-3), ma la corazzata veneta ha reagito di forza, ha recuperato il ritardo, ha ingaggiato un testa a testa fino al 15-15 e poi ha firmato l’allungo.

Conegliano ha preso il comando delle operazioni in avvio del terzo parziale, c’è stato equilibrio fino al 12-12 e poi un altro affondo delle ospiti ha definitivamente indirizzato la contesa. La palleggiatrice Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra l’opposto Isabelle Haak (13 punti), la schiacciatrice Gabi (13) affiancata di banda da Khalia Lanier (9), e la centrale Marina Lubian (14 punti) spalleggiata in reparto da Cristina Chirichella (9), mentre Sarah Fahr è rimasta a riposo. Tra le fila di Bergamo le migliori sono state Vittoria Piani (11) e Ailama Cese Montalvo (12).