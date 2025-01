Volley femminile, Conegliano implacabile in Serie A1. Scandicci e Milano rispondono, Egonu e Antropova sugli scudi

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha strapazzato Chieri con uno schiacciante 3-0, ha infilato la diciannovesima vittoria consecutiva in campionato e prolunga la propria imbattibilità stagionale. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo non hanno avuto problemi contro le piemontesi e svettano in testa alla classifica generale con nove lunghezze di vantaggio su Scandicci (un incontro disputato in meno). L’opposto Isabelle Haak (17 punti), la centrale Sarah Fahr (14 punti, 5 muri) e il martello Khalia Lanier (11) sono state le migliori in campo contro il sestetto di Lucille Gicquel (14).

Scandicci ha risposto vincendo a Bergamo per 3-1, dopo aver perso il primo set e dopo una terza frazione infinita (37-35). L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 25 punti (6 muri, 3 ace) e ha suonato la carica, spalleggiata dalla schiacciatrice Britt Herbots (15), mentre alle padrone di casa non sono bastate Ailama Cese Montalvo (27), Linda Manfredini (13) e Michael Mlejnkova (12).

Milano ha sconfitto Busto Arsizio con un secco 3-0 nel sempre sentito derby lombardo, proseguendo nel suo buon momento dopo il successo ottenuto in Champions League contro il VakifBank Istanbul. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono imposte in trasferta e si confermano al terzo posto a tredici lunghezze di distacco dalla capolista, mentre le Farfalle sono incappate nel terzo stop nelle ultime quattro uscite e restano al settimo posto. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Paola Egonu (23 punti), 4 marcature per il martello Myriam Sylla, 7 punti per la centrale Anna Danesi (3 muri) sotto la regia di Alessia Orro. Tra le padrone di casa le migliori sono state Silke van Avermaet (7) e Benedetta Maria Sartori (8).

Sorprendente crollo di Novara sul campo di Perugia: le piemontesi hanno recuperato dopo aver perso i primi due set, ma poi non hanno concretizzato un vantaggio di 14-11 al tie-break e si sono fatte rimontare dalle padrone di casa. Le umbre hanno conquistato due punti pesantissimi in ottica salvezza, mentre le ospiti sono incappate nel secondo stop nelle ultime tre uscite in campionato e hanno così subito il sorpasso da parte di Milano, scivolando in quarta posizione. Prova di spessore da parte di Anett Németh (27 punti), Beatrice Gardini (17), Gaia Traballi (19, 4 muri) e Anastasia Cekulaev (14 punti, 5 muri). A Novara non sono bastate Tatiana Tolok (23 punti), Sara Bonifacio (19) e Lina Alsmeier (17).

Cuneo ha battuto Firenze per 3-2 in un cruciale scontro diretto per la salvezza, anche perché Roma ha ceduto per 3-0 sul campo di Vallefoglia (scatto fondamentale per le marchigiane in ottica qualificazione ai playoff): Perugia e Cuneo sono a quota 16 punti, Firenze a 15, Roma e Talmassons a 13, le ultime due retrocederanno in Serie A2. Anastasiia Kapralova (19 punti) e Anna Dodson (16) hanno spinto Cuneo contro il sestetto toscano di Indy Baijens (19) e Adhuoljok John Majak Malual (21), mentre Vallefoglia è stata trascinata da Erblira Bici (23 punti).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-18; 25-19; 25-17)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-18; 25-22; 19-25; 20-25; 16-14)

Il Bisonte Firenze vs Honda Olivero Cuneo 2-3 (25-23; 18-25; 25-18; 16-25; 9-15)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Numia Vero Volley Milano 0-3 (22-25; 23-25; 16-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Smi Roma Volley 3-0 (25-13; 25-22; 25-14)

Bergamo vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-20; 19-25; 35-37; 23-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 57 punti (19 incontri disputati), Scandicci 48 (20), Milano 44 (19), Novara 42 (20), Chieri 35 (20), Bergamo 33 (20), Busto Arsizio 32 (19), Vallefoglia 29 (20), Pinerolo 21 (19), Perugia 16 (20), Cuneo 16 (20), Firenze 15 (20), Roma 13 (20), Talmassons 13 (20).