Volandri si sbilancia sulla stagione di Sinner: “Ha sempre bisogno di nuovi stimoli”

Avere la voglia di continuare a migliorarsi. Il 2024 è stato un anno d’oro per il tennis italiano e ora si dovrà fare in modo di avere ancora costanza. Pensare di replicare in toto quest’annata sarà molto difficile, ma piuttosto che fossilizzarsi sui riscontri, è la metodologia di lavoro che interessa maggiormente in quanto i risultati sono nella maggior parte dei casi la logica conseguenza.

È questo il pensiero di Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, ospite al Lemon Bowl, la competizione di tennis giovanile che sta andando in scena sui campi del Foro Italico. “I risultati ottenuti dal nostro tennis nel 2024 sono stati straordinari, già ripetersi sarebbe eccellente. A prescindere da questo abbiamo imparato tanto nell’ultimo anno e non necessariamente dobbiamo vincere tutto ogni stagione. Noi dobbiamo sempre guardare a migliorarci, lavorando duramente e allargando l’orizzonte dei nostri progetti“, ha dichiarato (fonte: ANSA).

Inevitabile parlare di Jannik Sinner e di quanto sia riuscito a fare nel massimo circuito internazionale e in Davis. Un 2025 in cui dovrà confermarsi, ma il capitano non giocatore azzurro ha questa convinzione: “Se c’è uno che ha le spalle larghe e sa gestire le difficoltà, è proprio Sinner. Non solo spero che si confermi, ma che si migliori, anche perché lui non è uno che si accontenta. Jannik ha sempre bisogno di nuovi stimoli e ce li ha in testa per ripartire da dove ha chiuso. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che vivrà un’altra stagione straordinaria“.

E sul futuro in Coppa Davis, ricordando che l’Italia in qualità di Paese ospitante sarà direttamente nelle Finals: “Se cercavamo uno stimolo in più dopo le due vittorie, lo abbiamo trovato dato che giocheremo in casa a Bologna“.