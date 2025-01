Vittoria provvisoria di Tosha Schareina nell’ottava tappa della Dakar nelle moto. Sanders sempre in vetta alla classifica

Una lunga attesa, ma la notizia è arrivata seppur in maniera provvisoria. L’ottava tappa della Dakar 2025, da Al Duwadimi a Riad di 483 km (speciale), potrebbe aver sorriso tra le moto a Tosha Schareina (Honda). Si tratterebbe della prima affermazione di tappa per l’iberico, che ha saputo sfruttare al meglio la situazione anche in termini di navigazione. Un risultato che potrebbe motivare ulteriormente l’iberico in quel che rimane della Maratona del Deserto.

Una giornata favorevole allo spagnolo, che ha saputo sfruttare anche le traccie lasciate dal leader della classifica generale, Daniel Sanders (KTM). Nonostante i bonus “elargiti” per l’aussie, considerando chi ha aperto la via, l’affermazione di Schareina potrebbe essere diventata realtà, soprattutto per quanto è venuto fuori negli ultimi 100 km.

Con il crono di 4h 53:00 l’iberico ha fatto meglio di 2:07 del compagno di squadra e vincitore dell’anno passato della Dakar, Ricky Brabec, e dell’altro statunitense di casa Honda, Skyler Howes, di 2:45. A completare la top-5 provvisoria sono stati Michael Docherty (KTM) a 4:30 e proprio Sanders a 4:30.

Ma perché ci si esprime col condizionale? La vittoria dello spagnolo non è ancora certa visto che Adrien Van Beveren (Honda) e Luciano Benavides (KTM) si sono fermati per aiutare Pablo Quintanilla, costretto al ritiro dopo una caduta al km 133 che gli ha procurato dolore alla spalla. Questo potrebbe concedere dei bonus in termini di tempo ai centauri e quindi la classifica venirne condizionata. Deciderà nelle prossime ore la giuria. Domani la Dakar 2025 si dirigerà verso l’Empty Quarter, dove si svolgeranno i tre giorni decisivi che incoroneranno il vincitore della 47esima edizione del rally raid.