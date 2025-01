Vinatzer fallisce l’obiettivo: ai Mondiali partirà con un pettorale alto

Cominciano in salita i Mondiali di Alex Vinatzer. L’altoatesino, infatti, partirà con un pettorale alto in slalom, dove difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa a Courchevel. Dopo il secondo posto a Kitzbuehel, l’altoatesino aveva come obiettivo quello di rientrare tra i primi quindici della World Cup Start List, ma il risultato ottenuto ieri sera a Schladming non è bastato.

Vinatzer ha concluso al dodicesimo posto sulla Planai dopo che aveva terminato sedicesimo la prima manche. Purtroppo l’azzurro non ha così ottenuto i punti necessari per rientrare tra i primi quindici della World Cup Start List (è diciassettesimo) e sarà così costretto a partire a Saalbach con un pettorale tra il 16 ed il 22 (ieri aveva il 18).

Sicuramente una situazione complicata per l’azzurro, considerando che il manto nevoso potrebbe già essere rovinato e con le possibilità di ottenere un buon tempo che si ridurrebbero notevolmente. Certo lo slalom in questi anni si è sempre dimostrata una disciplina ricca di sorprese e colpi di scena, quindi l’altoatesino spera proprio nell’effetto sorpresa nonostante il pettorale alto.

Una stagione travagliata finora quella in slalom per Vinatzer. Il secondo posto di Schladming è stato improvviso e quasi inaspettato dopo tre uscite ed un ventottesimo posto ad Adelboden. In precedenza decimo in Val d’Isere, diciassettesimo a Gurgl e fuori subito all’esordio a Levi. Sicuramente l’azzurro ha pagato proprio questa incostanza, con troppi risultati negativi che lo hanno portato così fuori dai primi quindici del mondo.

LA WORLD CUP SLALOM LIST (dopo Schladming)

1. Clement Noel (Fra) 586 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 577

3. Loic Meillard (Sui) 541

4. Timon Haugan (Nor) 517

5. Manuel Feller (Aut) 447

6. Atle Lie McGrath (Nor) 428

7. Linus Strasser (Ger) 403

8. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 313

9. Daniel Yule (Sui) 298

10. Steven Amiez (Fra) 290

11. Fabio Gstrein (Aut) 283

12. Dave Ryding (Gbr) 265

13. Samuel Kolega (Cro) 255

14. Albert Popov (Bul) 245

15. Kristoffer Jakobsen (Swe) 241

16. Tanguy Nef (Sui) 237

17. Alex Vinatzer (Ita) 190