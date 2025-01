VIDEO Sinner-Zverev, che copertura della rete di Jannik nel finale di primo set!

Nel primo set sono stati tanti i punti molto intensi, soprattutto nella fase iniziale, per quanto riguarda la finale degli Australian Open 2025 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Una testimonianza importante di come la lotta, in questa domenica di Australia Day, prevalga tra i primi due giocatori del mondo.

Ma uno, più di altri, restituisce il senso della presenza in campo del numero 1 del mondo nel primo set. Jannik ha appena ottenuto il break del 5-3, ed è avanti 30-0. Vorrebbe benvolentieri evitarsi delle complicazioni inutili al fine di portare a casa il parziale, mentre Zverev di intenzioni ne ha di ben differenti.

Prima centrale non profonda, ma carica per tenere lontano Zverev e avanzare con il dritto, quella che usa Sinner. Il tedesco, da molto lontano, lo costringe a giocare una difficile volée di rovescio che rimane piuttosto lunga. Dove può andare il nativo di Amburgo? Ovunque: in effetti sceglie il lato alla sua sinistra per fiammeggiare di rovescio.

L’azzurro ci arriva con agilità con la volée di dritto, in virtù della quale Zverev deve correre per colpire di dritto e cercare il passante, ma a quel punto si trova davanti Jannik. Che, con grazia unita alla precisione, di rovescio non fallisce il punto che lo porta a tre set point. Dopodiché arriva l’ace del 6-3.