Vagnozzi cauto: “Fastidio con Rune superato. Sinner dovrà allenarsi con un mancino per Shelton”

Prestazione super convincente per Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open 2025. Il n.1 del mondo si è imposto in maniera netta contro l’australiano Alex de Minaur sul punteggio di 6-3 6-2 6-1 e ha conquistato l’accesso alle semifinali del Major di Melbourne. Una prova che ha fugato i dubbi sulla salute dell’altoatesino, dopo quanto accaduto nell’ottavo contro Holger Rune.

Ne ha parlato il suo coach, Simone Vagnozzi, presente in conferenza stampa. “Già ieri l’abbiamo visto meglio, poi il meteo ha un po’ aiutato dal momento che non faceva così caldo, ma sapevamo che aveva recuperato da quel fastidio“, ha dichiarato il tecnico italiano.

Nel penultimo atto ci sarà il confronto con Ben Shelton e per questo l’allenamento di domani sarà ad hoc: “Domani si allenerà con un mancino. Lo abbiamo fatto prima del torneo con Draper, ma è passato un po’ di tempo. Sono stati match complicati con Shelton in passato: un buon servitore e un ragazzo che non ti dà tanto ritmo, quindi bisogna andare in campo con il giusto atteggiamento e lottare su ogni palla. Le traiettorie al servizio saranno diverse, ma sappiamo quanto Sinner sia forte e saprà adattarsi bene. Ci sarà da sfruttare quelle piccole occasioni che può concedere”.

A domanda specifica sul malessere, Vagnozzi ha dichiarato: “Non si sentiva al top, un po’ di mal di testa e di mal di pancia. E quindi abbiamo preferito non fare riscaldamento prima della partita contro Rune per non sprecare energie. Poi nel corso della partita, quel fastidio si è fatto sentire maggiormente, perché faceva caldo ed era umido. È andato in sovrasforzo, aveva un po’ di nausea, ma alla fine niente di preoccupante. Sta bene ora. È stata un’esperienza importante. Lui sta imparando a fronteggiare le giornate no ed è uno che ci mette poco a capirlo. Sta diventando sempre più un professorino nella gestione delle partite“.

Valutando la prestazione contro de Minaur, il tecnico italiano è stato molto sincero: “Nei primi tre game ha sbagliato qualche rovescio, ma poi è andato nella modalità “Mostro”, come lo definisce Marco Panichi e ha espresso un tennis stellare“. A proposito di tennis d’alto livello, Vagnozzi ha parlato della sfida dei quarti di finale tra Djokovic e Alcaraz: “Nole che corre così a quell’età è mostruoso anche lui. Terzo e quarto set sono stati su un livello pazzesco e probabilmente Carlos ha dimostrato la sua gioventù in certi momenti“.

In chiusura, una rivelazione importante sull’addio di Darren Cahill e il futuro: “Sapete quando ben mi trovo con Darren, come mio partner o supervisore, fate voi. Sono dispiaciuto, ma lo capisco bene, è più che meritato quello che vuole fare. Noi ci concentriamo sul 2025, poi vediamo il da farsi. Non porterò avanti da solo il lavoro con Jannik, perché serve un’altra persona nelle 50 settimane“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini