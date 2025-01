US Open 2025, si comincia di domenica! Il torneo durerà 15 giorni

Dopo Roland Garros e Australian Open, anche lo US Open comincerà di domenica. Dall’edizione di quest’anno, infatti, lo Slam americano inizierà prima del solito e avrà una durata di quindici giorni. Il torneo prenderà il via domenica 24 agosto e terminerà domenica 7 settembre.

Il cambiamento riguarderà solamente i match di primo turno, che verranno distribuiti non più solo due giorni, ma su tre, come già avviene ormai da un po’ di anni a Parigi e dalla passata stagione anche a Melbourne. Solamente Wimbledon tra i quattro Slam non ha ancora cambiato programma, con il torneo londinese che inizierà sempre di lunedì.

Sicuramente aprile il torneo già alla domenica permette agli organizzatori di aumentare gli introiti economici e commerciali. Sarà prevista una sessione diurna e una serale sull’Arthur Ashe e anche sul Louis Armstrong, senza dimenticare gli altri campi secondari. Sono previsti circa 70mila spettatori in più solo con l’apertura domenicale.

Lo US Open 2024 ha visto Jannik Sinner conquistare il suo secondo titolo Slam della carriera, battendo in finale l’americano Taylor Fritz. Il numero uno del mondo ha dominato il torneo, perdendo solamente due set: il primo proprio all’esordio contro l’americano McDonald, poi travolto nei successivi tre, e poi il secondo nei quarti contro Daniil Medvedev.