US Open 2025, quando si svolgono? Le date dalle qualificazioni alla finale

Dal 25 agosto a 7 settembre 2025 andrà in scena l’ultimo Slam della stagione tennistica. Gli US Open assegneranno l’ultimo titolo nel Major e a New York il tutto verrà preceduto dalle sfide valide per le qualificazioni al tabellone principale, previste dal 18 al 21 agosto nella Grande Mela. Si darà tutto per entrare nel main draw e vivere il proprio sogno a occhi aperti.

Vorrà replicare quanto fatto quest’anno Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, vincitore di questo Slam nel 2024, andrà a caccia del bis per dimostrare la propria superiorità sul cemento statunitense. Il pusterese, nonostante i grandi successi della stagione appena conclusa, ha sempre grandi motivazioni e tra gli obiettivi stagionali ci sarà anche la riconferma di questo titolo.

Sarà interessante capire se ci sarà qualcuno in grado di arrestarne la corsa. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, a segno nel Roland Garros e a Wimbledon quest’anno, vorrà dimostrarsi all’altezza di Jannik, provando a replicare quanto fatto nel 2022 a New York dove lo spagnolo ha vinto il suo primo Major. Curiosità poi su Novak Djokovic, non disposto a mollare la presa.

L’edizione 2025 degli US Open, in programma dal 25 agosto al 7 settembre relativamente al tabellone principale e dal 18 al 21 agosto relativamente alle qualificazioni, sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis HD e dai canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match degli italiani e di quelli più interessanti.

US OPEN 2025

CALENDARIO US OPEN 2024

Lunedì 18 agosto: dalle ore 17.00, primo turno qualificazioni maschili e femminili

Martedì 19 agosto: dalle ore 17.00, primo turno qualificazioni maschili e femminili

Mercoledì 20 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno qualificazioni maschili e femminili

Giovedì 21 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno qualificazioni maschili e femminili

Lunedì 25 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Martedì 26 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Mercoledì 27 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Giovedì 28 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Venerdì 29 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Sabato 30 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Domenica 31 agosto: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Lunedì 1° settembre: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Martedì 2 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 3 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 4 settembre: dalle ore 21.00 finale doppio misto, dall’1.00 semifinali femminili

Venerdì 5 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio femminile, dalle 21.00 e dall’1.00 semifinali maschili

Sabato 6 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio maschile, dalle 22.00 finale femminile

Domenica 7 settembre: dalle ore 20.00, finale maschile

PROGRAMMA US OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD/Sky Sport.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport (per i principali match della manifestazione).