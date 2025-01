United Rugby Championship, la Benetton Treviso cerca conferme a Swansea

Torna, dopo la lunga pausa per le coppe europee, l’United Rugby Championship e la Benetton Treviso arriva a Swansea, dove affronterà gli Ospreys, sulle ali dell’entusiasmo per aver conquistato i playoff della Champions Cup. Ma contro i gallesi serviranno conferme per continuare la corsa anche verso la seconda fase dell’URC.

I veneti, infatti, sono attualmente al settimo posto, con 23 punti, in una classifica cortissima. Dalla terza posizione (Cardiff con 28 punti) alla undicesima (Munster con 21) sono 9 le squadre racchiuse in solo 8 punti. Gli Ospreys, invece, sono al quattordicesimo posto con 17 punti e vanno a caccia di punti pesanti per risalire la china, con la top 8 distante 5 punti.

Nonostante la distanza in classifica, quella di domani sera è una sfida ostica per la Benetton Treviso, divisa dagli Ospreys da un solo successo, con entrambe le formazioni che sin qui hanno segnato poco (187 vs 164 punti a favore di Treviso), mentre subiscono quasi gli stessi punti (205 vs 217 a favore dei gallesi).

“Sarà una partita caratterizzata dalla fisicità. Loro sono una squadra molto forte sul contatto e dobbiamo mettere il focus sul breakdown, che sarà una parte molto importante della partita. Poi dobbiamo prendere fiducia, consapevoli di quello che possiamo fare, e mettere una grande prestazione in campo” ha dichiarato Tomas Albornoz alla vigilia del match. “Per noi è molto importante fare punti in URC. Sappiamo questo e andiamo in Galles consci del fatto che ci servono punti. Dobbiamo scendere in campo con questo punto ben chiaro in testa, provando a disputare la migliore prova possibile per vincere”.

BENETTON TREVISO – formazione

15 Rhyno Smith. 14 Ignacio Mendy, 13 Malakai Fekitoa, 12 Marco Zanon, 11 Matt Gallagher, 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren, 8 Toa Halafihi, 7 Siua Maile, 6 Alessandro Izekor. 5 Eli Snyman. 4 Giulio Marini, 3 Enzo Avaca, 2 Agustin Creevy, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Bautista Bernasconi, Nahuel Tetaz, 18 Giosué Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Simon Koroiyadi, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Giuliano Avaca, 23 Federico Zanandrea