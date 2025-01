United Cup 2025: USA in finale con Gauff e Fritz, il ritiro di Machac ferma la corsa della Cechia

Finisce in maniera totalmente difficile da credere la seconda semifinale di United Cup 2025 tra USA e Cechia in quel di Sydney. Gli americani non hanno bisogno di arrivare al doppio misto perché c’è il 2-0 che manda la squadra a stelle e strisce a sfidare la Polonia nell’ultimo atto di domani.

Coco Gauff-Karolina Muchova 6-1 6-4

Ormai è più chiaro che mai: per Muchova il problema Gauff esiste eccome, visto che, tranne rari momenti, non riesce a entrare bene nelle maglie del suo tennis. Prova ne è soprattutto un primo set nel quale l’americana dispone a suo piacimento della ceca, con il 6-1 che arriva in poco più di mezz’ora. Sembrerebbe andare nella stessa direzione anche il secondo parziale, ma Muchova inizia a sussultare sul 3-2 (manca quattro palle break), poi sul 4-3, alla settima chance, riaggancia. Questione di attimi, però: Gauff vince 8 degli ultimi 10 punti e manda gli States avanti.

Taylor Fritz-Tomas Machac 6-7 6-5 rit.

Difficile parlare di una partita interrottasi praticamente all’improvviso, con il cambio di scena di cui si discorrerà. Di base il confronto ha tutto per diventare uno di quelli iconici di questa edizione, perché si passa da un immediato 3-0 di Fritz con palla del 4-0 a Machac che ritrova i suoi colpi da fondo e, anche con un minimo di collaborazione dell’americano, ritrova la parità sul 3-3. Di lì non succede granché verso un tie-break deciso da un unico punto, il nono, che porta il ceco verso il 7-4. Sullo slancio è proprio Machac a mettere sempre in difficoltà Fritz alla battuta: palle break in ogni game, alla sesta arriva il 4-2. Ci sarebbero anche due match point sul 5-3, ma il ceco non li sfrutta, subisce il controbreak e poi semplicemente crolla, vittima sia dei nervi (contro la panchina) che di alcuni problemi fisici (segnatamente crampi). Quelli per i quali si ritira. Si giocherà il doppio misto, ma non influirà.

A questo punto domani i confronti della finale saranno Hurkacz-Fritz e Swiatek-Gauff, almeno per quanto riguarda i singolari. Si tratta di una delle finali migliori possibili, perché garantisce assoluta qualità di incontri. Vero è che la Polonia avrà tanto bisogno di Hurkacz, visto il fatto che storicamente Gauff con Swiatek non riesce a vincere quasi mai.