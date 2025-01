Tschofenig vince a Garmisch-Partenkirchen ed è il nuovo leader della Tournée dei 4 Trampolini

Il nuovo anno comincia nel migliore dei modi per Daniel Tschofenig, che si impone a Garmisch-Partenkirchen diventando in un colpo solo il leader della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini e della Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci. Terza vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per l’austriaco, che fa un importante passo avanti in ottica Aquila d’Oro in vista delle tappe casalinghe di Innsbruck e Bischofshofen.

Tschofenig ha vinto con margine il Neujahrsspringen (‘Il salto del nuovo anno’), firmando il miglior punteggio nella prima serie e allungando ulteriormente nella seconda grazie a due salti impressionanti sul Neuen Große Olympiaschanze. Il 22enne di Innsbruck, nonostante un atterraggio problematico nel salto conclusivo (in cui ha perso almeno 4-5 punti con le valutazioni dei giudici), ha rifilato distacchi notevoli al resto della concorrenza.

Il classe 2002 ha preceduto sul podio lo svizzero Gregor Deschwanden e l’altro austriaco Michael Hayboeck (autore del nuovo record del trampolino bavarese con i 145 metri della prima serie), staccati rispettivamente di 8.6 e 9.9 punti. In ottica Tournée hanno fatto più fatica rispetto ad Oberstdorf Stefan Kraft e Jan Hoerl, relegati in ottava e quinta piazza.

Alla luce dei risultati odierni, Tschofenig (nuovo pettorale giallo in Coppa del Mondo a +2 su Pius Paschke, oggi 9°) guida la classifica generale del Vierschanzentournee con un vantaggio 7.9 punti su Hoerl, 8.7 su Kraft, 13.6 su Deschwanden e 22.5 sul norvegese Johann Andre Forfang.