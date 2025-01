Trofeo Serra Tramuntana 2025, vittoria del tedesco Stork. Secondo posto per Marcellusi

Prima vittoria in carriera per il tedesco Florian Stork, che trionfa nel Trofeo Serra Tramuntana 2025. Il corridore della Tudor Pro Cycling Team ha vinto in solitaria sul traguardo di Selva con una bella azione negli ultimi chilometri. Secondo posto per Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), con il podio completato dal norvegese Markus Hoelgaard ( Uno-X Mobility)

Un inizio di corsa movimentato da una serie di attacchi, ma nessuno riesce a prendere un po’ di margine sul gruppo. Neanche sulle asperità del Coll de sa Batalla e poi sul Coll de Puig Major gli attaccanti riescono a fare la differenza, con Tudor e UAE Team Emirates – XRG che continuano a tenere alta l’andatura in gruppo.

Sull’ultima salita di giornata, il Coll de Soler, arriva l’attacco di Diego Ulissi (XDS Astana Team) ed il portoghese Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG). L’azzurro non riesce a resistere all’azione di Morgado che avvia un’azione solitaria, ma viene ripreso quando mancano dodici chilometri al traguardo.

A tre chilometri dalla fine ecco che arriva l’azione decisiva di Florian Stork, che crea clamorosamente il buco e va a vincere in solitaria con diciotto secondi su Martin Marcellusi, che era uscito a sua volta dal gruppo. La volata per il terzo posto è stata poi vinta dal norvegese Markus Hoelgaard.