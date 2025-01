Tristan Schoolkate lancia la sfida a Sinner: “Io non avrò nulla da perdere, lui non mi conosce…”

Lui il suo l’ha già ampiamente fatto. Ora potrà gustarsi il momento e, perché no, tentare l’impresa storica. Stiamo parlando di Tristan Schoolkate, il prossimo avversario di Jannik Sinner negli Australian Open 2025. Il padrone di casa, infatti, oggi ha superato il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 67 76 61 64, in un match che ha esaltato il pubblico aussie.

A questo punto il tennista nativo di Perth si concentrerà sul prossimo impegno che, come detto, lo opporrà al numero 1 del mondo, nonché detentore del titolo. Un vero e proprio evento per il tennista classe 2001: “Sono molto felice di affrontare Jannik Sinner. Non succede spesso di giocare contro il numero 1 del mondo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Penso che saremo sulla Rod Laver Arena, è una bella esperienza per chiunque”. (Fonte: Sky Sport).

Come si affronta un impegno simile? L’australiano sembra avere le idee chiare: “Scenderò in campo e proverò a fare del mio meglio per cercare di ottenere un buon risultato. Io ovviamente non ho niente da perdere”.

Una situazione sbilanciata. Chi conosce fin troppo bene il suo avversario e chi, invece, potrebbe snobbarlo un po’: “L’ho visto giocare molte volte, invece lui non sa nulla di me. Può essere un vantaggio dal mio punto di vista. Scenderò in campo e cercherò di provare i miei colpi migliori, poi vedremo come andranno le cose”.