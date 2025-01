Paolo Bertolucci commenta la prestazione di Sinner agli Australian Open e manda un messaggio ai suoi tifosi

Missione compiuta per Jannik Sinner al primo turno degli Australian Open 2025. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne è arrivata la prima vittoria nel percorso in questo Major del n.1 del mondo. L’altoatesino ha sconfitto col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5) 6-1 il cileno Nicolas Jarry (n.34 del ranking) e si è qualificato al secondo turno del Major aussie.

Una partita complicata, specialmente per lo sviluppo dei primi due set, in cui Jarry ha servito molto bene e non ha dato mai ritmo a Sinner. Bravo, però, Jannik a rimanere lì, pronto a sfruttare ogni minima incertezza. E’ quanto accaduto nel corso dei due tie-break. Avanti di due set, il sudamericano si è sciolto come neve al sole, perché non in grado di tenere il ritmo della sfida.

Si è pronunciato Paolo Bertolucci, ex giocatore di grande livello e voce tecnica su Sky Sport. Nei suoi noti messaggi su X ha sottolineato: “Perfetta gestione della partita da parte di Sinner e primo insidioso ostacolo superato“. Parole che tengono conto proprio della qualità di giocare al meglio i punti importanti del n.1 ATP, concedendo solo due palle break nell’intero incontro.

E poi l’ex tennista toscano si è rivolto ai tifosi di Jannik, che tanta attenzione hanno dato alle considerazioni di Nick Kyrgios e di altri sulla vicenda “Clostebol”: “Non capisco l’interesse che provate nel giudicare le parole dei colleghi di Sinner. Tifate per lui e state sereni. Siete in ottime mani“.