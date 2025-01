Tour Down Under, Welsford firma la tripletta ad Adelaide. Narvaez vince la generale

Il Tour Down Under è di Jhonatan Narvaez. Un debutto da sogno per l’ecuadoriano con la nuova maglia della UAE Team Emirates-XRG, che dopo il successo di ieri a Wilunga Hill si è limitato a gestire il suo vantaggio nell’ultima tappa della corsa con partenza e arrivo ad Adelaide, vinta dall’australiano Sam Welsford (Red Bull BORA Hansgrohe) che si è imposto per la terza volta in questa settimana.

Frazione breve, di 90 chilometri, con 19 giri di un percorso sì nervosetto ma che non crea troppi grattacapi al gruppo. A provare la sortita sono Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla), Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) e Damien Howson (Australia) con il gruppo che non lascia troppo spazio.

Un tentativo con ben poche speranze, ma che comunque dura fino agli otto chilometri dal traguardo, fino a che il plotone non decide di fare sul serio. Il tentativo viene riassorbito definitivamente e si crea dunque la situazione per la volata finale: Welsford si dimostra ancora una volta il più forte battendo Bryan Coquard (Cofidis) e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Decimo posto per Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) nel giorno del suo ventunesimo compleanno.

Tornando alla generale, Narvaez vince dunque con nove secondi di vantaggio su Javier Romo (Movistar), primo nella generale nella quarta e nella quinta tappa, e dodici su Finn Fisher Black (Red Bull Bora Hansgrohe).