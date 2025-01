Tour Down Under, Jhonatan Narvaez fa il colpaccio: tappa e maglia a Willunga Hill

Era considerata da tutti come la tappa regina di questo Tour Down Under e probabilmente la quinta frazione della breve corsa a tappe australiana è stata decisiva per l’esito finale. A vincere è un corridore di spessore come Jhonatan Narvaez, al primo timbro con la nuova maglia della UAE Team Emirates: colui che fu la prima maglia rosa dell’ultimo Giro d’Italia a Torino, è il nuovo leader del Tour Down Under.

L’arrivo era posto in cima al breve strappetto di Willunga Hill (3.3 km al 7.4%) e ad avere la meglio è stato proprio un finisseur come l’ecuadoriano ex Team INEOS che sul traguardo ha anticipato allo sprint il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) e il giovane promettente australiano Finn Fisher-Black (Red Bull BORA – Hansgrohe).

Non riesce a tenere la maglia di leader lo spagnolo Javier Romo, giunto al traguardo a tre secondi di distacco da Narvaez in compagnia di Luke Plapp: di mezzo per i primi tre c’erano infatti gli abbuoni. Alla spicciolata tutti gli altri: Michael Woods, Thomas Gloag, Magnus Sheffield e Bastien Tronchon a sei secondi, mentre il primo italiano è Alessandro Verre, 24º a 57 secondi.

Domani sarà tempo di passerella finale con partenza e arrivo ad Adelaide e una frazione che misurerà appena 90 chilometri: saranno quindi i velocisti ad essere protagonisti.