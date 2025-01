Tour Down Under, Javier Romo vince di rapina a Uraidla, tappa e maglia per l’iberico

La terza tappa del Tour Down Under sarà ricordata per sempre dallo spagnolo Javier Romo. Il ventiseienne della Movistar si porta a casa la Norwood-Uraidla di 147,5 chilometri grazie a un’azione nel finale che significa la prima vittoria in carriera, arrivando con cinque secondi di vantaggio su Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG) e Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Settimo Andrea Bagioli (Lidl-Trek), l’iberico diventa anche il leader della classifica generale.

Ci vogliono una quarantina di chilometri per far andare via il tentativo di giornata. Ad andare via è la coppia composta dal leader della classifica scalatori Fergus Browning (Nazionale australiana) e il francese Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale), già vispi nella prima ora di gara, con l’oceanico che si era portato a casa il GPM di Ashton.

La loro avventura non prende però mai il largo: il gruppo non lascia più di 50 secondi alla coppia di testa, mettendo in difficoltà anche il leader della generale Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe) che prova a resistere con le unghie e con i denti: prima Browning, poi Bouchard capitolano ai -25 dal traguardo.

Si ci concentra dunque sull’ultimo strappo di Knotts Hill, che scollina ai -7 dal traguardo. Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) prova la sortita ma viene stoppato, così come il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Il GPM è di Remy Rochas, ma poi parte in contropiede Romo che sorprende tutti, arrivando a braccia alzate e prendendosi la testa della classifica.