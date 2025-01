La quarta tappa del Tour Down Under 2025 parla francese. Ad aggiudicarsi la frazione australiana è stato il transalpino Bryan Coquard della Cofidis, che ha trionfato a Victor Harbor al termine di una giornata caratterizzata da continui saliscendi. Lo sprint finale, caotico e combattuto, ha premiato le qualità da passista veloce di Coquard, che conquista così la 53ª vittoria in carriera. L’ultimo successo risaliva a giugno, quando si impose al Giro di Svizzera (sempre nel calendario World Tour). Per il francese si tratta della seconda vittoria in Australia. Sul podio di giornata salgono anche il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates). Quest’ultimo, grazie ai quattro secondi di abbuono ottenuti con il terzo posto, si avvicina alla testa della classifica generale, che rimane nelle mani dello spagnolo Javier Romo (Movistar) con un vantaggio di soli 4 secondi. Da evidenziare l’iniziale quarto posto del neozelandese Laurence Pithie, successivamente retrocesso in fondo al gruppo per una manovra irregolare in volata. La top 5 della tappa si completa così con l’australiano Liam Walsh e il britannico Samuel Watson (INEOS Grenadiers).