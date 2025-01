Tour Down Under femminile 2025, Daniek Hengeveld beffa le velociste nella prima tappa. Quinta Barbieri

Grande sorpresa nella prima tappa del Tour Down Under 2025. Doveva essere una frazione dedicata alle velociste con un sprint quasi sicuro sul traguardo di Snapper Point e invece è stata la neerlandese Daniek Hengeveld a vincere in solitaria e conquistare così la sua seconda vittoria della carriera dopo quella ottenuta ben quattro anni fa nel prologo del GP di Belgrado.

Un gruppo arrivato con 36 secondi di ritardo rispetto alla 22enne del CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team, che indosserà ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale. A vincere la volata per la seconda posizione è stata la neozelandese Ally Wallaston (FDJ Suez) davanti all’austriaca Kathrin Schweinberger (Human Powered Health). Quinto posto per Rachele Barbieri (Team Picnic PostNL), che è stata la migliore delle azzurre.

Dopo la partenza da Brighton (107 chilometri da percorrere nella prima tappa), il primo allungo è arrivato dopo una ventina di chilometri con protagonista l’australiana Alyssa Polites. Il gruppo ha riassorbito l’atleta di casa e a quel punto è cominciata la corsa alla vittoria di Daniek Hengeveld. La neerlandese ha lasciato il gruppo, dal quale ci sono stati numerosi scatti per provare ad andare a riprenderla, tra questi anche quelli delle azzurre Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), Barbara Malcotti (Human Powered Health) e Greta Marturano (UAE Team ADQ).

Nessuna, però, è riuscita ad avvicinarsi ad Hengeveld, che ha continuato ad accumulare vantaggio, arrivando con un vantaggio sopra il minuto a sette chilometri dal traguardo. A quel punto la neerlandese ha dovuto solo amministrare, arrivando in solitaria a Snapper Point e festeggiando una bellissima vittoria.