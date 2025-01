Tour Down Under 2025: il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Si decide tutto su Wilunga Hill

Iniziato il 2021 e fra poco sarà il momento della prima gara World Tour della stagione. Anche il ciclismo inizia dall’Australia con il Tour Down Under, ormai apertura tradizionale dell’annata a due ruote. Si parte il prossimo 21 gennaio, con sei tappe che al momento non prevedono un gran roster, ma che per questo sarà aperto a ogni soluzione. Vediamo insieme il percorso di questi sei giorni che scalderanno i cuori degli appassionati.

1° TAPPA – PROSPECT-GUMERACHA (150,7 KM)

Frazione leggermente mossa, ma che dovrebbe arridere alle ruote veloci. In apertura c’è la scalata al Kangaroo Creek Reservor (2,1 km al 5,2%), poi percorso mosso fino alla seconda salita a metà giornata, la Berry Hill Climb (1500 metri al 6,8%). Questa scalata verrà ripetuta ai -30 dal traguardo, ma i velocisti hanno tutto il tempo di rientrare e dire la loro.

2° TAPPA – TANUNDA-TANUNDA (128,8 KM)

Tappa più dura della precedente, che si sviluppa su un circuito da ripetere tre volte con la presenza della scalata di Menglers Hill, un prima categoria di 2800 metri al 6,8% di pendenza media e picchi superiori al 9%. Ma l’ultima ascesa è lontana, a oltre 20 chilometri dal traguardo: i velocisti resistenti alle salite potranno giocarsela.

3° TAPPA – NORWOOD-URADLA (147,6 KM)

Stavolta l’andamento mosso della giornata potrebbe strizzare l’occhio ai corridori adatti alle corse di un giorno. Si inizia in salita con la Norton Summit (7,9 km al 4%),poi tanti saliscendi fino alla Pound Reserve di seconda categoria (2700 metri al 7,7%). Quest’ultima salita verrà riaffrontata ai -6 dal traguardo, chi ha gamba potrà provarci per dare un primo scossone alla classifica.

4° TAPPA – GLENELG-VICTOR HARBOR (158 KM)

Altra giornata che potrebbe mischiare le carte. Due le salite da affrontare, Parawa Hil (3 km al 6,9%, seconda categoria al km 87) e Nettle Hill (1800 metri all’8,4%, prima categoria), ma quest’ultimo dentello è a 20 chilometri dal traguardo. Occhio però all’ascesa non segnalata ai -10, con percentuali morbide (2400 metri al 3,3%), ma che potrebbe far male ai più affaticati.

5° TAPPA – MCLAREN VALE-WILLUNGA HILL (146 KM)

La classifica generale si decide quest’oggi. Wickham Hill dopo una ventina di chilometri (3 km al 6,7%), poi discesa e pianura fino alla prima ascesa di Wilunga Hill, da 3300 metri al 7,4%. Questa scalata verrà riaffrontata nel finale, è qui che verrà decisa la classifica generale.

6° TAPPA – ADELAIDE-ADELADE (90,3 KM)

Chiusura ad Adelaide, che non dovrebbe regalare scossoni per la classifica generale. U circuito di 4,5 chilometri da ripetere per 20 volte con nessuna difficoltà altimetrica. Ultima chance per i velocisti dunque nel territorio australiano.