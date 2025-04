Sci di fondo, Johaug posticipa la decisione sul suo futuro. E i media norvegesi non aiutano…

In linea teorica, Therese Johaug dovrebbe annunciare nell’arco di tre giorni la sua decisione in merito al proseguimento della propria carriera, con relativa presenza ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La scandinava, 37 anni da compiere a giugno, aveva difatti fissato il 1° maggio come data ultima per effettuare la sua scelta.

Cionondimeno, è verosimile che l’annuncio venga procrastinato. Almeno, questo è quanto emerge da una dichiarazione effettuata dalla diretta interessata e da un comunicato stampa pubblicato dalla federazione norvegese nella giornata dì venerdì 25 aprile.

“Sono stanca dopo una stagione lunga e intensa. Non sento di essere pronta a prendere una decisione riguardo al mio futuro in questo momento. Ecco perché ho chiesto più tempo. È cruciale che una scelta fondamentale per la vita sia presa in un momento in cui sarò lucida e serena” sono le parole di Johaug citate nel suddetto comunicato.

Il documento preannuncia come la presenza della veterana nelle squadre nazionali, che saranno pubblicate a breve, non presupponga necessariamente la prosecuzione dell’attività agonistica. Un distinguo importante in un clima, complessivamente, poco sereno.

I media di Norvegia stanno facendo grande pressione su Therese, allo scopo di “convincerla” a essere in pista a Milano Cortina 2026. D’altronde, i ritiri dei fratelli Bø nel biathlon e di Jarl Magnus Riiber nella combinata nordica, riducono il numero di assi (e personaggi mediatici) di cui il Paese nordico disporrà nei prossimi Giochi olimpici. Come se non bastasse, i saltatori sono in disgrazia dopo lo scandalo emerso durante i Mondiali di Trondheim.

Insomma, il comparto “discipline nordiche” è in sofferenza. Percepita e relativa, sia chiaro, ma gli organi di informazione situati tra i Fiordi sono sul “chi va là”, proprio perché stanno venendo meno atleti e atlete in grado di catalizzare l’attenzione.

Sicuramente, questa pressione esercitata dai media norsk, che sembrano volere Johaug in pista sulle nevi italiane più di chiunque altro, non aiuta Therese a trovare quella serenità necessaria per capire se cambiare i propri piani di vita (non è un mistero come voglia ampliare la famiglia), posticipando di un anno la nuova gravidanza.