Therese Johaug: “F1 e lusso a Montecarlo? No grazie!”. Lo sponsor la vuole su uno yacht, lei declina l’invito

Nei prossimi dieci giorni scopriremo se Therese Johaug sarà in pista ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, oppure se le gare disputate a marzo sono state le ultime della sua (seconda) carriera. È stata la norvegese stessa a lasciare intendere come la “finestra” per annunciare la sua decisione vada da domani alla fine del mese.

Prima ha chiesto di “lasciarle passare la Pasqua in famiglia”, dopodiché in una successiva intervista ha spiegato che si è posta il 1° maggio come deadline per scegliere quale strada intraprendere nei prossimi undici mesi. “Passare Pasqua in famiglia” potrebbe essere una perifrasi per indicare la redde rationem in merito al suo futuro.

Non è un mistero come, proprio dalla famiglia, arrivi la spinta più forte per tirare avanti un altro inverno. Il marito Nils Jakob Hoff sta cercando di persuaderla a non appendere gli sci al chiodo, bensì di impegnarsi anche nella sfida a Cinque cerchi. Johaug ci ha scherzato sopra nelle scorse settimane: “sta cercando di procrastinare la mia seconda gravidanza, non vuole riavere a che fare tanto presto con una Therese incinta!”.

Nel frattempo, la fondista norvegese non si fa condizionare da nessuno. Il suo manager Jørn Ernst ha rivelato alla tv Nrk come la sua assistita abbia rinunciato all’invito giuntole da un prestigioso sponsor relativo alla possibilità di assistere al Gran Premio di Montecarlo di F1. “Ha detto di no a tre giorni su uno yacht di lusso perché, in quello stesso fine settimana, aveva già programmato di andare a sciare con Marit Bjørgen!” ha spiegato, incredulo.

“Mio marito ha detto che sono pazza, ma auto e barche non mi interessano! Credo proprio sia molto più divertente fare sci di fondo per tre o quattro ore al giorno a Sjusjøen con Marit. Ultimamente ho ricevuto una serie di proposte quantomeno singolari, addirittura mi è stato chiesto di salire a bordo di un F-16. No grazie, preferisco stare concentrata sul mio ambito” ha raccontato a Nrk.

Questo significa che, in realtà, la decisione sul futuro è già stata presa? “Mettiamola così, a marzo avevo detto che avrei smesso al 99%. Adesso queste possibilità sono un po’ meno…” ha chiosato la scandinava, che preferisce la fatica e la neve primaverile all’ozio e al Mediterraneo.