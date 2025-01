Tour de Ski 2025, Therese Johaug domina lo skiathlon in Val di Fiemme! Anna Comarella 18ma

In Val di Fiemme, nella sesta frazione del Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, la norvegese Therese Johaug domina la 20 km skiathlon femminile (10 km tc + 10 km tl) e prende la testa della generale, ipotecando la vittoria della manifestazione alla vigilia della scalata del Cermis che domani farà calare il sipario sulla gara a tappe. In casa Italia Anna Comarella è 18ma, mentre Caterina Ganz si classifica 23ma.

La norvegese Therese Johaug domina la gara, facendo la differenza rispetto al gruppetto delle più immediate inseguitrici nella frazione in tecnica libera, andando così a vincere in solitaria in 54’53″3, mentre alle sue spalle l’austriaca Teresa Stadlober, seconda, brucia al fotofinish l’ex leader del Tour de Ski, l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind, terza, con le due atlete accreditate dello stesso crono in 55’23″9, con 30″6 di ritardo.

Quarta piazza per la svedese Ebba Andersson, battuta di un solo decimo dalle rivali, la quale accusa un distacco di 30″7, mentre si classifica quinta la statunitense Jessie Diggins, attardata di 55″0. Oltre i 2′ di ritardo per tutte le altre atlete, dal sesto posto in giù. Tra le 32 concorrenti che hanno completato la prova, ci sono due azzurre: Anna Comarella è 18ma a 3’45″2, mentre Caterina Ganz chiude 23ma a 5’02″1.

In classifica generale prende la testa la norvegese Therese Johaug in 3:11’00”, che precede la connazionale Astrid Oeyre Slind, seconda a 22″, mentre completa il podio virtuale la statunitense Jessie Diggins, terza a 1’47”. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 21ma a 10’05, davanti ad Anna Comarella, 23ma a 10’19”. Sono 32 le atlete giunte al traguardo, che domani affronteranno la 10 km tl mass start sul Cermis che chiuderà la rassegna.