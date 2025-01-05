Sci di fondo
Tour de Ski 2025 oggi in tv, scalata Cermis: orari, programma, streaming
Cermis: l’ultimo obiettivo, l’ultima volta, l’ultima sfida. Il Tour de Ski finisce qui, e se tra gli uomini l’esito è ormai scontato per la vetta, con un solo nome chiamato Klaebo, al femminile le cose sono molto diverse e decisamente più foriere di combattività, anche se ormai è un discorso tutto norvegese Johaug-Slind.
Per l’Italia un motivo d’interesse ancora c’è: la possibile rincorsa al podio di Federico Pellegrino, che ha meno di mezzo minuto da recuperare sulla terza posizione attualmente appannaggio dell’accoppiata Moseby-Vermuelen. Sarebbe un’impresa praticamente epocale per il fondo italiano, dal momento che nelle 19 (con questa) edizioni dell’evento a tappe solo Giorgio Di Centa è riuscito, nel 2008, a collocarsi sul podio.
Le gare di oggi della Val di Fiemme del Tour de Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 (tutto) e RaiSport (solo uomini) secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay (gara femminile su RaiPlay Sport 2), Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
Guarda il Tour de Ski su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
CALENDARIO TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME (CERMIS) OGGI
Domenica 5 gennaio
Ore 14:15 10 km Mass Start tl maschile (Cermis) – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport
Ore 15:30 10 km Mass Start tl femminile (Cermis) – Diretta tv su Eurosport 1
PROGRAMMA TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME (CERMIS): DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Eurosport 1 (tutto), RaiSport (solo uomini)
Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay (gara femminile su RaiPlay Sport 2)
Diretta Live testuale: OA Sport
10 KM MASS START VAL DI FIEMME (CERMIS): STARTLIST
UOMINI
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 RIEBLI Janik YC SUI
3 LAPALUS Hugo YC FRA
4 VALNES Erik NOR
5 MOSEBY Haavard NOR
6 VERMEULEN Mika AUT
7 PELLEGRINO Federico ITA
8 JENSSEN Jan Thomas NOR
9 REE Andreas Fjorden NOR
10 DESLOGES Mathis U23 FRA
11 ANGER Edvin U23 SWE
12 MUSGRAVE Andrew GBR
13 MOCH Friedrich GER
14 BARP Elia U23 ITA
15 POROMAA William SWE
16 OGDEN Ben USA
17 CYR Antoine CAN
18 CAROLLO Martino U23 ITA
19 ANDERSEN Iver Tildheim NOR
20 RUUSKANEN Arsi FIN
21 ANTTOLA Niko U23 FIN
22 McMULLEN Zanden USA
23 NOVAK Michal CZE
24 ALEV Alvar Johannes EST
25 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
26 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu YC AND
27 KLEE Beda SUI
28 VENTURA Paolo ITA
29 KRUEGER Simen Hegstad NOR
30 BURMAN Jens SWE
31 DAPRA’ Simone ITA
32 LEVEILLE Olivier CAN
33 BERGLUND Gustaf SWE
34 BABA Naoto JPN
35 BURY Dominik POL
36 TICCO’ Giovanni ITA
37 VUORINEN Lauri FIN
38 ROSJOE Eric SWE
39 YOUNG Andrew GBR
40 SVENSSON Oskar SWE
41 HIMMA Martin EST
42 GISSELMAN Truls SWE
43 BRUGGER Janosch GER
44 FELLNER Adam CZE
45 ROMANO Lorenzo ITA
46 CORADAZZI Martin ITA
47 HIROSE Ryo JPN
48 LICEF Miha SLO
49 SOSSAU Anian GER
50 DUFEK Tomas CZE
51 BURY Kamil YC POL
52 CRV Vili SLO
53 VIGANTS Raimo LAT
54 WANG Qiang YC CHN
55 ROOS Henri YC EST
56 de CAMPO Seve YC AUS
57 GRATE Marcus SWE
58 YOUNG Jack U23 USA
59 BELLINGHAM Phillip AUS
60 KONYA Adam HUN
DONNE
1 JOHAUG Therese YC NOR
2 FAEHNDRICH Nadine SUI
3 SLIND Astrid Oeyre NOR
4 DIGGINS Jessie USA
5 NISKANEN Kerttu FIN
6 WENG Heidi YC NOR
7 STADLOBER Teresa AUT
8 ANDERSSON Ebba YC SWE
9 CARL Victoria GER
10 PARMAKOSKI Krista FIN
11 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
12 THEODORSEN Silje NOR
13 ILAR Moa SWE
14 SANNESS Nora NOR
15 FINK Pia GER
16 JOENSUU Jasmi YC FIN
17 SVAHN Linn SWE
18 STEWART-JONES Katherine YC CAN
19 GIMMLER Laura GER
20 KERN Julia USA
21 GANZ Caterina ITA
22 MATINTALO Johanna FIN
23 COMARELLA Anna ITA
24 JANATOVA Katerina CZE
25 LAUKLI Sophia USA
26 WEBER Anja SUI
27 KAHARA Jasmin FIN
28 HOFFMANN Helen U23 GER
29 GAGNON Liliane U23 CAN
30 MANDELJC Anja SLO
31 BRUDERMANN Katharina YC AUT
32 HAVLICKOVA Barbora CZE