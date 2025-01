Tour de Ski 2025 oggi in tv, scalata Cermis: orari, programma, streaming

Cermis: l’ultimo obiettivo, l’ultima volta, l’ultima sfida. Il Tour de Ski finisce qui, e se tra gli uomini l’esito è ormai scontato per la vetta, con un solo nome chiamato Klaebo, al femminile le cose sono molto diverse e decisamente più foriere di combattività, anche se ormai è un discorso tutto norvegese Johaug-Slind.

Per l’Italia un motivo d’interesse ancora c’è: la possibile rincorsa al podio di Federico Pellegrino, che ha meno di mezzo minuto da recuperare sulla terza posizione attualmente appannaggio dell’accoppiata Moseby-Vermuelen. Sarebbe un’impresa praticamente epocale per il fondo italiano, dal momento che nelle 19 (con questa) edizioni dell’evento a tappe solo Giorgio Di Centa è riuscito, nel 2008, a collocarsi sul podio.

Le gare di oggi della Val di Fiemme del Tour de Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 (tutto) e RaiSport (solo uomini) secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay (gara femminile su RaiPlay Sport 2), Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda il Tour de Ski su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME (CERMIS) OGGI

Domenica 5 gennaio

Ore 14:15 10 km Mass Start tl maschile (Cermis) – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 15:30 10 km Mass Start tl femminile (Cermis) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA TOUR DE SKI 2025 VAL DI FIEMME (CERMIS): DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (tutto), RaiSport (solo uomini)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay (gara femminile su RaiPlay Sport 2)

Diretta Live testuale: OA Sport

10 KM MASS START VAL DI FIEMME (CERMIS): STARTLIST

UOMINI

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

2 RIEBLI Janik YC SUI

3 LAPALUS Hugo YC FRA

4 VALNES Erik NOR

5 MOSEBY Haavard NOR

6 VERMEULEN Mika AUT

7 PELLEGRINO Federico ITA

8 JENSSEN Jan Thomas NOR

9 REE Andreas Fjorden NOR

10 DESLOGES Mathis U23 FRA

11 ANGER Edvin U23 SWE

12 MUSGRAVE Andrew GBR

13 MOCH Friedrich GER

14 BARP Elia U23 ITA

15 POROMAA William SWE

16 OGDEN Ben USA

17 CYR Antoine CAN

18 CAROLLO Martino U23 ITA

19 ANDERSEN Iver Tildheim NOR

20 RUUSKANEN Arsi FIN

21 ANTTOLA Niko U23 FIN

22 McMULLEN Zanden USA

23 NOVAK Michal CZE

24 ALEV Alvar Johannes EST

25 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

26 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu YC AND

27 KLEE Beda SUI

28 VENTURA Paolo ITA

29 KRUEGER Simen Hegstad NOR

30 BURMAN Jens SWE

31 DAPRA’ Simone ITA

32 LEVEILLE Olivier CAN

33 BERGLUND Gustaf SWE

34 BABA Naoto JPN

35 BURY Dominik POL

36 TICCO’ Giovanni ITA

37 VUORINEN Lauri FIN

38 ROSJOE Eric SWE

39 YOUNG Andrew GBR

40 SVENSSON Oskar SWE

41 HIMMA Martin EST

42 GISSELMAN Truls SWE

43 BRUGGER Janosch GER

44 FELLNER Adam CZE

45 ROMANO Lorenzo ITA

46 CORADAZZI Martin ITA

47 HIROSE Ryo JPN

48 LICEF Miha SLO

49 SOSSAU Anian GER

50 DUFEK Tomas CZE

51 BURY Kamil YC POL

52 CRV Vili SLO

53 VIGANTS Raimo LAT

54 WANG Qiang YC CHN

55 ROOS Henri YC EST

56 de CAMPO Seve YC AUS

57 GRATE Marcus SWE

58 YOUNG Jack U23 USA

59 BELLINGHAM Phillip AUS

60 KONYA Adam HUN

DONNE

1 JOHAUG Therese YC NOR

2 FAEHNDRICH Nadine SUI

3 SLIND Astrid Oeyre NOR

4 DIGGINS Jessie USA

5 NISKANEN Kerttu FIN

6 WENG Heidi YC NOR

7 STADLOBER Teresa AUT

8 ANDERSSON Ebba YC SWE

9 CARL Victoria GER

10 PARMAKOSKI Krista FIN

11 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

12 THEODORSEN Silje NOR

13 ILAR Moa SWE

14 SANNESS Nora NOR

15 FINK Pia GER

16 JOENSUU Jasmi YC FIN

17 SVAHN Linn SWE

18 STEWART-JONES Katherine YC CAN

19 GIMMLER Laura GER

20 KERN Julia USA

21 GANZ Caterina ITA

22 MATINTALO Johanna FIN

23 COMARELLA Anna ITA

24 JANATOVA Katerina CZE

25 LAUKLI Sophia USA

26 WEBER Anja SUI

27 KAHARA Jasmin FIN

28 HOFFMANN Helen U23 GER

29 GAGNON Liliane U23 CAN

30 MANDELJC Anja SLO

31 BRUDERMANN Katharina YC AUT

32 HAVLICKOVA Barbora CZE