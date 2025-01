Tommaso Giacomel verso la sprint di Anterselva: “Non sento il peso di ripetermi a tutti i costi”

Tommaso Giacomel sarà uno degli osservati speciali ad Anterselva in occasione della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Reduce dal clamoroso trionfo nella mass start di Ruhpolding, il punto di riferimento della squadra maschile italiana andrà a caccia di un nuovo exploit sulle nevi altoatesine tra la sprint di domani e l’inseguimento di domenica.

“È stata una grande emozione vincere la mia prima gara individuale in Coppa del mondo, ha un sapore completamente diverso dai podi che avevo fatto in passato. Mi porto dietro tante cose belle, la mia prestazione è stata ottima, però c’è ancora qualcosa da sistemare. Ho realizzato di avere vinto solamente quando sono uscito dall’ultimo poligono e i tecnici mi hanno aggiornato. A Ruhpolding ho trovato tanta fiducia e tranquillità, non sento il peso di ripetermi a tutti i costi“, le sensazioni del trentino alla vigilia della sprint.

Il veterano azzurro Lukas Hofer proverà ad invertire la rotta dopo i risultati negativi delle ultime settimane: “È stata una stagione finora con qualche problema ad un nervo della gamba destra che stiamo imparando a controllare. A Oberhof mi sentivo bene ma tutta la squadra ha accusato un virus intestinale, adesso ci stiamo riprendendo nel momento giusto, speriamo di avere le energie giuste per queste gare di Anterselva. Correre in casa è sempre speciale, sai che ci saranno tanti tifosi e amici che ti sostengono, vedere anche gli anelli olimpici nell’impianto fanno salire l’emozione ulteriormente“.

Oltre a Hofer e Giacomel, saranno impegnati nella sprint casalinga di Anterselva anche Elia Zeni, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Quattro di questi cinque atleti comporranno poi la formazione azzurra che prenderà parte alla staffetta maschile in programma nella giornata di sabato 25 gennaio.