Tommaso Giacomel non si accontenta: “Se non avessi sbagliato, avrei vinto con margine”

Ai microfoni della FISI l’azzurro comunque non si è accontentato per la sua prestazione: “Se non avessi sbagliato, avrei vinto con margine e quindi un po’ di rabbia ce l’avevo all’arrivo, ma salire sul podio con due errori non è cosa per tutti, quindi sono contento. Il successo di Ruhpolding è stato un grande sollievo per me, ora le cose mi riescono un po’ più facili”.

“Oggi (ieri, ndr) ero nervoso perchè sentivo che il pubblico si aspettava molto da me: c’è un’atmosfera incredibile qui ad Anterselva e avevo materiali meravigliosi. Sono stato abbastanza bravo a fare una gara così e sono contento di non aver deluso i tifosi, anche se le aspettative più grandi sono quelle che mi metto io, non tanto quelle degli altri: non sto ancora pensando ai Giochi Olimpici, c’è ancora un anno davanti“.